https://ria.ru/20220217/veter-1773419834.html

В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности

В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 17.02.2022

В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T19:09

2022-02-17T19:09

2022-02-17T19:09

погода

общество

московская область (подмосковье)

москва

россия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра в Москве и области будут достигать 15-20 метров в секунду. Предупреждение в столице действует до 10.00 пятницы, в Подмосковье - до 11.00 18 февраля.

https://ria.ru/20220217/nepogoda-1773360540.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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погода, общество, московская область (подмосковье), москва, россия