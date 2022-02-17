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В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 17.02.2022
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T19:09
2022-02-17T19:09
2022-02-17T19:09
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый – погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что порывы ветра в Москве и области будут достигать 15-20 метров в секунду. Предупреждение в столице действует до 10.00 пятницы, в Подмосковье - до 11.00 18 февраля.
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погода, общество, московская область (подмосковье), москва, россия
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра