https://ria.ru/20220217/vesna-1773229715.html
Что нужно проверить в машине перед весной
Автолюбителям рассказали, что нужно проверить в машине перед весной - РИА Новости, 17.02.2022
Что нужно проверить в машине перед весной
С приходом весны автомобилистам не помешает проверить состояние своего автомобиля после холодов, рассказывает агентству "Прайм" директор по сервису одного из... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T01:16
2022-02-17T01:16
2022-02-17T01:16
авто
весна
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. С приходом весны автомобилистам не помешает проверить состояние своего автомобиля после холодов, рассказывает агентству "Прайм" директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров.Поскольку зимой авто зачастую могло подвергаться перепадам температур, стоит проверить аккумулятор, состояние уплотняющих элементов, технических жидкостей, давление в системах автомобиля, возможность ржавчины и коррозии, отмечает эксперт.Также накануне наступления весны Сидоров посоветовал автолюбителям обратить внимание на количество реагентов, грязи, снега и всего, что остается на тормозных механизмах (суппорте, плавающих скобах, резинках, которые закрывают тормозной поршень и так далее).
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авто, весна
Автолюбителям рассказали, что нужно проверить в машине перед весной
Эксперт Сидоров посоветовал водителям проверить после зимы аккумулятор и наличие коррозии
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости.
С приходом весны автомобилистам не помешает проверить состояние своего автомобиля после холодов, рассказывает
агентству "Прайм" директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров.
Поскольку зимой авто зачастую могло подвергаться перепадам температур, стоит проверить аккумулятор, состояние уплотняющих элементов, технических жидкостей, давление в системах автомобиля, возможность ржавчины и коррозии, отмечает эксперт.
Также накануне наступления весны Сидоров посоветовал автолюбителям обратить внимание на количество реагентов, грязи, снега и всего, что остается на тормозных механизмах (суппорте, плавающих скобах, резинках, которые закрывают тормозной поршень и так далее).