https://ria.ru/20220217/vesna-1773229715.html

Что нужно проверить в машине перед весной

Автолюбителям рассказали, что нужно проверить в машине перед весной - РИА Новости, 17.02.2022

Что нужно проверить в машине перед весной

С приходом весны автомобилистам не помешает проверить состояние своего автомобиля после холодов, рассказывает агентству "Прайм" директор по сервису одного из... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T01:16

2022-02-17T01:16

2022-02-17T01:16

авто

весна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155210/95/1552109525_0:402:2928:2048_1920x0_80_0_0_4df2a0dd775828c5e17b5ddd05bcac45.jpg

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. С приходом весны автомобилистам не помешает проверить состояние своего автомобиля после холодов, рассказывает агентству "Прайм" директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров.Поскольку зимой авто зачастую могло подвергаться перепадам температур, стоит проверить аккумулятор, состояние уплотняющих элементов, технических жидкостей, давление в системах автомобиля, возможность ржавчины и коррозии, отмечает эксперт.Также накануне наступления весны Сидоров посоветовал автолюбителям обратить внимание на количество реагентов, грязи, снега и всего, что остается на тормозных механизмах (суппорте, плавающих скобах, резинках, которые закрывают тормозной поршень и так далее).

https://ria.ru/20220131/avtomobil-1770237211.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, весна