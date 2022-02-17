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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220217/vesna-1773137293.html
Российские туристы рассказали, где планируют встретить весну
Российские туристы рассказали, где планируют встретить весну - РИА Новости, 17.02.2022
Российские туристы рассказали, где планируют встретить весну
Сервис для планирования путешествий выяснил, куда хотели бы отправиться встречать весну россияне, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T06:00
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, куда хотели бы отправиться встречать весну россияне, сообщает OneTwoTrip.В исследовании приняли участие 1420 человек. По данным аналитиков, ранней весной нравится путешествовать 77 процентам респондентов. Поездки в марте, как правило, короткие и приурочены к празднику.Среди российских направлений респондентов больше всего привлекают природные достопримечательности (56 процентов голосов), а также города с богатой историей и архитектурой (44 процента). Из тех, кто собирается за рубеж в это время года, большинство присматривается к теплым направлениям (60 процентов).Что касается локаций, то из ближайших направлений участникам опроса наиболее близки Краснодарский край (32 процента), Крым (22,7 процента). Мурманск и область получили девять процентов рекомендаций. Многие также называли Кавказ или Байкал. Тем, кто хочет посетить другие страны, среди доступных для российских туристов направлений путешественники рекомендуют рассмотреть Турцию, Египет и ОАЭ.
https://ria.ru/20220215/puteshestviya-1772858735.html
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туризм, новости - туризм, италия, кавказ, египет, коронавирус covid-19, сочи, краснодарский край, мурманская область, мурманск, байкал, турция, оаэ, испания, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
06:00 17.02.2022
 
Российские туристы рассказали, где планируют встретить весну

OneTwoTrip: россияне планируют в марте отправиться на отдых в Краснодарский край и Турцию

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкДевушка фотографируется на мобильный телефон на аллее "Черешневый сад" в Сочи
Девушка фотографируется на мобильный телефон на аллее Черешневый сад в Сочи - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, куда хотели бы отправиться встречать весну россияне, сообщает OneTwoTrip.
В исследовании приняли участие 1420 человек. По данным аналитиков, ранней весной нравится путешествовать 77 процентам респондентов. Поездки в марте, как правило, короткие и приурочены к празднику.
Среди российских направлений респондентов больше всего привлекают природные достопримечательности (56 процентов голосов), а также города с богатой историей и архитектурой (44 процента).
Из тех, кто собирается за рубеж в это время года, большинство присматривается к теплым направлениям (60 процентов).
Что касается локаций, то из ближайших направлений участникам опроса наиболее близки Краснодарский край (32 процента), Крым (22,7 процента). Мурманск и область получили девять процентов рекомендаций. Многие также называли Кавказ или Байкал.
Тем, кто хочет посетить другие страны, среди доступных для российских туристов направлений путешественники рекомендуют рассмотреть Турцию, Египет и ОАЭ.
Рыбаки на Галатском мосту в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 19:26Туризм
Стало известно, куда россияне собираются поехать на отдых весной
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмИталияКавказЕгипетКоронавирус COVID-19СочиКраснодарский крайМурманская областьМурманскБайкалТурцияОАЭИспаниякуда поехатькуда можно лететьотдых на море
 
 
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