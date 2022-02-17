https://ria.ru/20220217/vesna-1773137293.html
Российские туристы рассказали, где планируют встретить весну
Российские туристы рассказали, где планируют встретить весну - РИА Новости, 17.02.2022
Российские туристы рассказали, где планируют встретить весну
Сервис для планирования путешествий выяснил, куда хотели бы отправиться встречать весну россияне, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T06:00
2022-02-17T06:00
2022-02-17T06:00
туризм
туризм
новости - туризм
италия
кавказ
египет
коронавирус covid-19
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570613196_0:198:2795:1770_1920x0_80_0_0_cf4f7ce40ce0a8a5195cc7cc61dc30a3.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, куда хотели бы отправиться встречать весну россияне, сообщает OneTwoTrip.В исследовании приняли участие 1420 человек. По данным аналитиков, ранней весной нравится путешествовать 77 процентам респондентов. Поездки в марте, как правило, короткие и приурочены к празднику.Среди российских направлений респондентов больше всего привлекают природные достопримечательности (56 процентов голосов), а также города с богатой историей и архитектурой (44 процента). Из тех, кто собирается за рубеж в это время года, большинство присматривается к теплым направлениям (60 процентов).Что касается локаций, то из ближайших направлений участникам опроса наиболее близки Краснодарский край (32 процента), Крым (22,7 процента). Мурманск и область получили девять процентов рекомендаций. Многие также называли Кавказ или Байкал. Тем, кто хочет посетить другие страны, среди доступных для российских туристов направлений путешественники рекомендуют рассмотреть Турцию, Египет и ОАЭ.
https://ria.ru/20220215/puteshestviya-1772858735.html
италия
кавказ
египет
сочи
краснодарский край
мурманская область
мурманск
байкал
турция
оаэ
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570613196_88:0:2709:1966_1920x0_80_0_0_5e3b67d52e97e946977cb429981c0b3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, италия, кавказ, египет, коронавирус covid-19, сочи, краснодарский край, мурманская область, мурманск, байкал, турция, оаэ, испания, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
Российские туристы рассказали, где планируют встретить весну
OneTwoTrip: россияне планируют в марте отправиться на отдых в Краснодарский край и Турцию
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, куда хотели бы отправиться встречать весну россияне, сообщает OneTwoTrip.
В исследовании приняли участие 1420 человек. По данным аналитиков, ранней весной нравится путешествовать 77 процентам респондентов. Поездки в марте, как правило, короткие и приурочены к празднику.
Среди российских направлений респондентов больше всего привлекают природные достопримечательности (56 процентов голосов), а также города с богатой историей и архитектурой (44 процента).
Из тех, кто собирается за рубеж в это время года, большинство присматривается к теплым направлениям (60 процентов).
Что касается локаций, то из ближайших направлений участникам опроса наиболее близки Краснодарский край (32 процента), Крым (22,7 процента). Мурманск и область получили девять процентов рекомендаций. Многие также называли Кавказ или Байкал.
Тем, кто хочет посетить другие страны, среди доступных для российских туристов направлений путешественники рекомендуют рассмотреть Турцию, Египет и ОАЭ.