https://ria.ru/20220217/vesna-1773137293.html

Российские туристы рассказали, где планируют встретить весну

Российские туристы рассказали, где планируют встретить весну - РИА Новости, 17.02.2022

Российские туристы рассказали, где планируют встретить весну

Сервис для планирования путешествий выяснил, куда хотели бы отправиться встречать весну россияне, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T06:00

2022-02-17T06:00

2022-02-17T06:00

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Сервис для планирования путешествий выяснил, куда хотели бы отправиться встречать весну россияне, сообщает OneTwoTrip.В исследовании приняли участие 1420 человек. По данным аналитиков, ранней весной нравится путешествовать 77 процентам респондентов. Поездки в марте, как правило, короткие и приурочены к празднику.Среди российских направлений респондентов больше всего привлекают природные достопримечательности (56 процентов голосов), а также города с богатой историей и архитектурой (44 процента). Из тех, кто собирается за рубеж в это время года, большинство присматривается к теплым направлениям (60 процентов).Что касается локаций, то из ближайших направлений участникам опроса наиболее близки Краснодарский край (32 процента), Крым (22,7 процента). Мурманск и область получили девять процентов рекомендаций. Многие также называли Кавказ или Байкал. Тем, кто хочет посетить другие страны, среди доступных для российских туристов направлений путешественники рекомендуют рассмотреть Турцию, Египет и ОАЭ.

https://ria.ru/20220215/puteshestviya-1772858735.html

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