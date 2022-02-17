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Захарова прокомментировала слова Зеленского об украинских СМИ в Донбассе
Захарова прокомментировала слова Зеленского об украинских СМИ в Донбассе - РИА Новости, 17.02.2022
Захарова прокомментировала слова Зеленского об украинских СМИ в Донбассе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские СМИ должны вещать в... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T01:08
2022-02-17T05:22
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские СМИ должны вещать в Донбассе, напомнив, что при этом в стране закрываются телеканалы.Ранее в ходе визита в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости распространять вещание телевидения в Донбассе.На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки – убиты Олесь Бузина и Павел Шеремет, запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. На пять лет введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которых ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".В феврале 2022 года СНБО Украины принял решение ввести санкции на пять лет против компаний, которые владеют телеканалом "Наш".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, россия, украина
01:08 17.02.2022 (обновлено: 05:22 17.02.2022)
 
Захарова прокомментировала слова Зеленского об украинских СМИ в Донбассе

Пресс-секретарь МИД России Захарова заявила, что Зеленский закрывает на Украине телеканалы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские СМИ должны вещать в Донбассе, напомнив, что при этом в стране закрываются телеканалы.
Ранее в ходе визита в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости распространять вещание телевидения в Донбассе.

"Сколько телевизионных каналов на Украине закрыл ЗеПрезидент? Игра такая, наверное. Все, что неподконтрольно, пусть работает. Как только ручонки дотянулись - капут демократии", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

На Украине счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов идет на десятки – убиты Олесь Бузина и Павел Шеремет, запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. На пять лет введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которых ассоциируют с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.UA" и "Шарий.нет".
В феврале 2022 года СНБО Украины принял решение ввести санкции на пять лет против компаний, которые владеют телеканалом "Наш".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
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