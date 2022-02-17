https://ria.ru/20220217/vertolet-1773331680.html

В Латакии разбился вертолет ВВС Сирии, сообщил источник

В Латакии разбился вертолет ВВС Сирии, сообщил источник - РИА Новости, 17.02.2022

В Латакии разбился вертолет ВВС Сирии, сообщил источник

Вертолет ВВС Сирии потерпел крушение на востоке провинции Латакия, по предварительным данным, четверо сирийских военнослужащих пострадали, рассказал РИА Новости РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T14:34

2022-02-17T14:34

2022-02-17T14:39

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ДАМАСК, 17 фев - РИА Новости. Вертолет ВВС Сирии потерпел крушение на востоке провинции Латакия, по предварительным данным, четверо сирийских военнослужащих пострадали, рассказал РИА Новости источник в сирийских службах безопасности."Четверо сирийских военнослужащих получили ранения в результате крушения их вертолета на востоке провинции Латакия", - рассказал собеседник агентства.По его данным, авария произошла из-за технической неисправности.

https://ria.ru/20220217/udar-1773233822.html

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сирия, ввс сирии, в мире