https://ria.ru/20220217/vertolet-1773331680.html
В Латакии разбился вертолет ВВС Сирии, сообщил источник
В Латакии разбился вертолет ВВС Сирии, сообщил источник - РИА Новости, 17.02.2022
В Латакии разбился вертолет ВВС Сирии, сообщил источник
Вертолет ВВС Сирии потерпел крушение на востоке провинции Латакия, по предварительным данным, четверо сирийских военнослужащих пострадали, рассказал РИА Новости РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T14:34
2022-02-17T14:34
2022-02-17T14:39
сирия
ввс сирии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144071/27/1440712785_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b54291d85c7f8e92925588cf651f41e1.jpg
ДАМАСК, 17 фев - РИА Новости. Вертолет ВВС Сирии потерпел крушение на востоке провинции Латакия, по предварительным данным, четверо сирийских военнослужащих пострадали, рассказал РИА Новости источник в сирийских службах безопасности."Четверо сирийских военнослужащих получили ранения в результате крушения их вертолета на востоке провинции Латакия", - рассказал собеседник агентства.По его данным, авария произошла из-за технической неисправности.
https://ria.ru/20220217/udar-1773233822.html
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144071/27/1440712785_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_c9bb000ab27ffb9c0c688e28d4436b43.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, ввс сирии, в мире
14:34 17.02.2022 (обновлено: 14:39 17.02.2022)
В Латакии разбился вертолет ВВС Сирии, сообщил источник
Источник: вертолет ВВС Сирии разбился в Латакии, пострадали четверо военнослужащих