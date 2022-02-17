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В Латакии разбился вертолет ВВС Сирии, сообщил источник
В Латакии разбился вертолет ВВС Сирии, сообщил источник - РИА Новости, 17.02.2022
В Латакии разбился вертолет ВВС Сирии, сообщил источник
Вертолет ВВС Сирии потерпел крушение на востоке провинции Латакия, по предварительным данным, четверо сирийских военнослужащих пострадали, рассказал РИА Новости РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T14:34
2022-02-17T14:39
сирия
ввс сирии
в мире
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ДАМАСК, 17 фев - РИА Новости. Вертолет ВВС Сирии потерпел крушение на востоке провинции Латакия, по предварительным данным, четверо сирийских военнослужащих пострадали, рассказал РИА Новости источник в сирийских службах безопасности."Четверо сирийских военнослужащих получили ранения в результате крушения их вертолета на востоке провинции Латакия", - рассказал собеседник агентства.По его данным, авария произошла из-за технической неисправности.
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сирия, ввс сирии, в мире
14:34 17.02.2022 (обновлено: 14:39 17.02.2022)
 
В Латакии разбился вертолет ВВС Сирии, сообщил источник

Источник: вертолет ВВС Сирии разбился в Латакии, пострадали четверо военнослужащих

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВертолет сирийских ВВС совершает облет авиабазы
Вертолет сирийских ВВС совершает облет авиабазы - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Вертолет сирийских ВВС совершает облет авиабазы
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ДАМАСК, 17 фев - РИА Новости. Вертолет ВВС Сирии потерпел крушение на востоке провинции Латакия, по предварительным данным, четверо сирийских военнослужащих пострадали, рассказал РИА Новости источник в сирийских службах безопасности.
"Четверо сирийских военнослужащих получили ранения в результате крушения их вертолета на востоке провинции Латакия", - рассказал собеседник агентства.
По его данным, авария произошла из-за технической неисправности.
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