https://ria.ru/20220217/vbrosy-1773181005.html
"Ждали другого". На Западе рассказали о "недооцененном оружии Путина"
"Ждали другого". На Западе рассказали о "недооцененном оружии Путина" - РИА Новости, 17.02.2022
"Ждали другого". На Западе рассказали о "недооцененном оружии Путина"
Зарубежные СМИ теперь пугают читателей не только "нападением" России на Украину, но и "вторжением в Грецию и Турцию". Правда, не военным, а религиозным: якобы... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T08:00
2022-02-17T08:00
2022-02-17T08:04
религия
дональд трамп
россия
греция
африка
константинопольский патриархат
хизб-ут-тахрир
мид греции
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Олег Налисник. Зарубежные СМИ теперь пугают читателей не только "нападением" России на Украину, но и "вторжением в Грецию и Турцию". Правда, не военным, а религиозным: якобы Русская православная церковь захватит там храмы. О том, кто стоит за "сенсациями", — в материале РИА Новости.Запрет на пять летПромышленные, финансовые… теперь и церковные. В Греции заговорили о новом типе санкций против Москвы. На этот раз в один ряд с чиновниками, силовиками и бизнесменами поставили священников.Все из-за "вторжения" в Африку. В декабре Московский патриархат учредил на континенте экзархат, взяв под крыло более 150 священников. Они покинули Александрийскую церковь, не согласившись с решением руководства признать украинских раскольников.Греков разозлили действия РПЦ, и они уже месяц грозят ей невиданными санкциями. Например, Перистерийский митрополит Григорий предложил лишить автокефалии церковной независимости. Все храмы и духовенство, по его словам, должны перейти под "внешнее управление", то есть к патриарху Варфоломею."Ведь его предшественник в конце XVI века даровал Москве свободу, поэтому нынешний предстоятель имеет полное право забрать ее. Если русские епископы не подчинятся, то их надо лишить сана", — высказался священнослужитель.Столь жесткие меры он объясняет просто: русские больше не "вторгнутся в чужую юрисдикцию". "То, что они предприняли в Африке, — предостерегает Григорий, — может произойти и на территории Константинопольского патриархата, а затем Элладской церкви"."Десант из священников"В Московском патриархате назвали слова митрополита клеветой и ложью. Но информационные вбросы на этом не закончились.Самое влиятельное у православных греков издание The Orthodox Times нарисовало еще более мрачную картину: "Церковная Москва планирует вторжение на Кипр с помощью лояльных ей местных священников"."Вероломный план" предусматривает "широкое наступление" по всему Восточному Средиземноморью: якобы РПЦ создаст экзархат в Турции, отнимет приходы на греческих островах и часть афонских монастырей. "Московский десант" заручится союзниками "из числа раскольников и противников вакцинации". К последним газета почему-то причисляет понтийских греков."МИД Греции внимательно наблюдает за динамичной ситуацией на церковной шахматной доске", — заявляет СМИ. И добавляет: греческое руководство чуть ли не ежечасно получает "сводки с религиозного фронта"."Агенты влияния"Аналогичные статьи публиковали и раньше. Но сейчас на фоне споров вокруг Африки и истерии по поводу "захвата Украины" подобным уткам верят все больше.Причем не просто обыватели: на днях Американский институт мира — один из главных "мозговых центров" США — опубликовал доклад об "использовании Кремлем религиозного фактора"."Задолго до размещения военных сил вдоль украинской границы Москва применила недооцененное оружие", — уверяют аналитики.По их словам, Путин с помощью РПЦ "вносит раздор" в соседнее государство и использует духовенство как "агентов влияния". А православие, заявляют видные эксперты, стало "средством геополитического давления". Как ислам и буддизм в руках другого "противника" — Китая. Мол, Пекин с помощью муфтиев и лам действует по тем же лекалам, "устанавливая контроль над Юго-Восточной Азией".Санкции по поводу и безО Китае упомянули неспроста. Вашингтон неоднократно вводил против него санкции "за нарушение свободы вероисповедания".А в 2020-м Белый дом распространил проверенную схему на остальной мир. Тогда президент Дональд Трамп подписал указ, фактически развязывающий американским властям руки: за "притеснения верующих" можно наказать любое государство или организацию.Список жертв составляет Госдеп на основе ежегодного "Мониторинга конфессиональных свобод". К "злостным нарушителям" причисляют и Россию.Москву ругают за борьбу с группировкой "Хизб ут-Тахрир"*. Хотя ее члены угрожали "резать головы американцам", а также участвовали в атаке на башни-близнецы в Нью-Йорке. Но об этом в отчетах ни слова. Как и о гонениях на Украине на православных, у которых власти отнимают храмы."Могут наказать"Молчат на Западе и об истинной подоплеке "вторжения в Африку". В РПЦ неоднократно подчеркивали, что все началось с легализации раскольников Варфоломеем: сделав это на чужой территории, он тем самым изменил многовековые правила игры."В мировом православии в результате односторонних и враждебных по отношению к Русской церкви действий Константинопольского патриарха создан канонический хаос. Пока порядок не будет восстановлен во всем мировом православии, пока Константинополь отказывается от диалога и ведет монолог, издавая постановления в стиле Roma locuta, causa finita ("Рим высказался, дело закончено". — Прим. ред.), православным церквям придется и в дальнейшем принимать нестандартные решения", — говорит глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.Именно отказ подчиняться больше всего раздражает Фанар. Настолько, что в ход пошли вбросы."После создания раскольнической структуры на Украине все подумали, что РПЦ будет ослаблена и ее миссионерская деятельность утихнет. Ситуация в Африке показывает: это не так, местные верующие на ее (РПЦ. — Прим. ред.) стороне. Что стало шоком для Константинополя", — поясняет политолог Аркадий Малер.Вероятно, на помощь церковному Стамбулу придет Вашингтон. Ведь США, по словам эксперта, "активно участвовали в киевских делах"."Санкции против Московского патриархата исключать нельзя, — считает Малер. — Правда, непонятно, смогут ли их внятно объяснить, когда речь идет о сугубо внутрицерковных делах".Однако в чисто религиозный конфликт все чаще вмешиваются политики. Как полагает специалист, чтобы окончательно рассорить 300-миллионный православный мир.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, россия, греция, африка, константинопольский патриархат, хизб-ут-тахрир, мид греции
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Олег Налисник. Зарубежные СМИ теперь пугают читателей не только "нападением" России на Украину, но и "вторжением в Грецию и Турцию". Правда, не военным, а религиозным: якобы Русская православная церковь захватит там храмы. О том, кто стоит за "сенсациями", — в материале РИА Новости.
Запрет на пять лет
Промышленные, финансовые… теперь и церковные. В Греции
заговорили о новом типе санкций против Москвы
. На этот раз в один ряд с чиновниками, силовиками и бизнесменами поставили священников.
Все из-за "вторжения" в Африку
. В декабре Московский патриархат
учредил на континенте экзархат, взяв под крыло более 150 священников. Они покинули Александрийскую церковь, не согласившись с решением руководства признать украинских раскольников.
Греков разозлили действия РПЦ
, и они уже месяц грозят ей невиданными санкциями. Например, Перистерийский митрополит Григорий предложил лишить автокефалии церковной независимости. Все храмы и духовенство, по его словам, должны перейти под "внешнее управление", то есть к патриарху Варфоломею.
"Ведь его предшественник в конце XVI века даровал Москве свободу, поэтому нынешний предстоятель имеет полное право забрать ее. Если русские епископы не подчинятся, то их надо лишить сана", — высказался священнослужитель.
Столь жесткие меры он объясняет просто: русские больше не "вторгнутся в чужую юрисдикцию". "То, что они предприняли в Африке, — предостерегает Григорий, — может произойти и на территории Константинопольского патриархата
, а затем Элладской церкви".
"Десант из священников"
В Московском патриархате назвали слова митрополита клеветой и ложью. Но информационные вбросы на этом не закончились.
Самое влиятельное у православных греков издание The Orthodox Times нарисовало еще более мрачную картину: "Церковная Москва планирует вторжение на Кипр
с помощью лояльных ей местных священников".
"Вероломный план" предусматривает "широкое наступление" по всему Восточному Средиземноморью: якобы РПЦ создаст экзархат в Турции
, отнимет приходы на греческих островах и часть афонских монастырей. "Московский десант" заручится союзниками "из числа раскольников и противников вакцинации". К последним газета почему-то причисляет понтийских греков.
"МИД Греции
внимательно наблюдает за динамичной ситуацией на церковной шахматной доске", — заявляет СМИ. И добавляет: греческое руководство чуть ли не ежечасно получает "сводки с религиозного фронта".
"Агенты влияния"
Аналогичные статьи публиковали и раньше. Но сейчас на фоне споров вокруг Африки и истерии по поводу "захвата Украины" подобным уткам верят все больше.
Причем не просто обыватели: на днях Американский институт мира — один из главных "мозговых центров" США
— опубликовал доклад об "использовании Кремлем религиозного фактора".
"Задолго до размещения военных сил вдоль украинской границы Москва применила недооцененное оружие", — уверяют аналитики.
По их словам, Путин с помощью РПЦ "вносит раздор" в соседнее государство и использует духовенство как "агентов влияния". А православие, заявляют видные эксперты, стало "средством геополитического давления". Как ислам и буддизм в руках другого "противника" — Китая
. Мол, Пекин
с помощью муфтиев и лам действует по тем же лекалам, "устанавливая контроль над Юго-Восточной Азией".
Санкции по поводу и без
О Китае упомянули неспроста. Вашингтон
неоднократно вводил против него санкции "за нарушение свободы вероисповедания".
А в 2020-м Белый дом распространил проверенную схему на остальной мир. Тогда президент Дональд Трамп
подписал указ, фактически развязывающий американским властям руки: за "притеснения верующих" можно наказать любое государство или организацию.
Список жертв составляет Госдеп на основе ежегодного "Мониторинга конфессиональных свобод". К "злостным нарушителям" причисляют и Россию
.
Москву ругают за борьбу с группировкой "Хизб ут-Тахрир
"*. Хотя ее члены угрожали "резать головы американцам", а также участвовали в атаке на башни-близнецы в Нью-Йорке
. Но об этом в отчетах ни слова. Как и о гонениях на Украине
на православных, у которых власти отнимают храмы.
"Могут наказать"
Молчат на Западе и об истинной подоплеке "вторжения в Африку". В РПЦ неоднократно подчеркивали, что все началось с легализации раскольников Варфоломеем: сделав это на чужой территории, он тем самым изменил многовековые правила игры.
"В мировом православии в результате односторонних и враждебных по отношению к Русской церкви действий Константинопольского патриарха создан канонический хаос. Пока порядок не будет восстановлен во всем мировом православии, пока Константинополь отказывается от диалога и ведет монолог, издавая постановления в стиле Roma locuta, causa finita ("Рим высказался, дело закончено". — Прим. ред.), православным церквям придется и в дальнейшем принимать нестандартные решения", — говорит глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.
Именно отказ подчиняться больше всего раздражает Фанар. Настолько, что в ход пошли вбросы.
"После создания раскольнической структуры на Украине все подумали, что РПЦ будет ослаблена и ее миссионерская деятельность утихнет. Ситуация в Африке показывает: это не так, местные верующие на ее (РПЦ. — Прим. ред.) стороне. Что стало шоком для Константинополя", — поясняет политолог Аркадий Малер.
Вероятно, на помощь церковному Стамбулу
придет Вашингтон. Ведь США, по словам эксперта, "активно участвовали в киевских делах".
"Санкции против Московского патриархата исключать нельзя, — считает Малер. — Правда, непонятно, смогут ли их внятно объяснить, когда речь идет о сугубо внутрицерковных делах".
Однако в чисто религиозный конфликт все чаще вмешиваются политики. Как полагает специалист, чтобы окончательно рассорить 300-миллионный православный мир.
* Террористическая организация, запрещенная в России.