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Россия готова поддержать договоренности Киева и Донбасса для урегулирования
Россия готова поддержать договоренности Киева и Донбасса для урегулирования - РИА Новости, 17.02.2022
Россия готова поддержать договоренности Киева и Донбасса для урегулирования
Россия готова поддержать любые договоренности между представителями властей в Киеве и в отдельных районах Донбасса в рамках процесса урегулирования, заявил в... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T19:02
2022-02-17T19:02
2022-02-17T19:02
в мире
луганск
россия
донецк (донецкая область)
обсе
ситуация в днр и лнр
максим буякевич
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ВЕНА, 17 фев - РИА Новости. Россия готова поддержать любые договоренности между представителями властей в Киеве и в отдельных районах Донбасса в рамках процесса урегулирования, заявил в четверг зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич."Подчеркнём: Россия готова поддержать любые договоренности, которые будут выработаны между представителями властей в Киеве и в отдельных районах Донбасса в рамках процесса урегулирования. Напоминаем о содержании протокола заседания Контактной группы от 11 марта 2020 года, в котором глава Офиса Президента Украины А. Ермак письменно подтвердил признание Киевом полномочий нынешних представителей Донецка и Луганска в Контактной группе. Демонстрирую этот документ, на нём его рукой написано: "Согласен"; стоит подпись. Не устаём призывать к результативному диалогу", - заявил Буякевич на заседании постсовета ОБСЕ.
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в мире, луганск, россия, донецк (донецкая область), обсе, ситуация в днр и лнр, максим буякевич
Россия готова поддержать договоренности Киева и Донбасса для урегулирования
Буякевич: Россия готова поддержать договоренности Киева и Донбасса для урегулирования