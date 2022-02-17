https://ria.ru/20220217/uregulirovanie-1773417596.html

Россия готова поддержать договоренности Киева и Донбасса для урегулирования

Россия готова поддержать договоренности Киева и Донбасса для урегулирования - РИА Новости, 17.02.2022

Россия готова поддержать договоренности Киева и Донбасса для урегулирования

Россия готова поддержать любые договоренности между представителями властей в Киеве и в отдельных районах Донбасса в рамках процесса урегулирования, заявил в... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T19:02

2022-02-17T19:02

2022-02-17T19:02

в мире

луганск

россия

донецк (донецкая область)

обсе

ситуация в днр и лнр

максим буякевич

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ВЕНА, 17 фев - РИА Новости. Россия готова поддержать любые договоренности между представителями властей в Киеве и в отдельных районах Донбасса в рамках процесса урегулирования, заявил в четверг зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич."Подчеркнём: Россия готова поддержать любые договоренности, которые будут выработаны между представителями властей в Киеве и в отдельных районах Донбасса в рамках процесса урегулирования. Напоминаем о содержании протокола заседания Контактной группы от 11 марта 2020 года, в котором глава Офиса Президента Украины А. Ермак письменно подтвердил признание Киевом полномочий нынешних представителей Донецка и Луганска в Контактной группе. Демонстрирую этот документ, на нём его рукой написано: "Согласен"; стоит подпись. Не устаём призывать к результативному диалогу", - заявил Буякевич на заседании постсовета ОБСЕ.

луганск

россия

донецк (донецкая область)

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в мире, луганск, россия, донецк (донецкая область), обсе, ситуация в днр и лнр, максим буякевич