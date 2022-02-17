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https://ria.ru/20220217/ukraina-1773455794.html
В Киеве не видят угрозы полномасштабной "операции" против Украины
В Киеве не видят угрозы полномасштабной "операции" против Украины - РИА Новости, 17.02.2022
В Киеве не видят угрозы полномасштабной "операции" против Украины
Власти Украины на сегодняшний день не видят угрозы полномасштабной операции против государства, однако фиксируют провокации со стороны России, заявил секретарь... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T23:18
2022-02-17T23:30
в мире
россия
украина
алексей данилов
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КИЕВ, 17 фев – РИА Новости. Власти Украины на сегодняшний день не видят угрозы полномасштабной операции против государства, однако фиксируют провокации со стороны России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов."Если речь идет о полномасштабной операции по отношению к нашему государству, то мы такого не видим. Мы на сегодняшний день видим провокации со стороны РФ. Цель заключается в том, чтобы мы начали мощно отвечать, чтобы обвинить нас в том, чего мы делать не собираемся", - заявил Данилов в эфире телеканала "1+1".Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220217/ukraina-1773335990.html
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в мире, россия, украина, алексей данилов
23:18 17.02.2022 (обновлено: 23:30 17.02.2022)
 
В Киеве не видят угрозы полномасштабной "операции" против Украины

Секретарь СНБО Данилов: Киев не видит угрозы полномасштабной "операции" против Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 фев – РИА Новости. Власти Украины на сегодняшний день не видят угрозы полномасштабной операции против государства, однако фиксируют провокации со стороны России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
"Если речь идет о полномасштабной операции по отношению к нашему государству, то мы такого не видим. Мы на сегодняшний день видим провокации со стороны РФ. Цель заключается в том, чтобы мы начали мощно отвечать, чтобы обвинить нас в том, чего мы делать не собираемся", - заявил Данилов в эфире телеканала "1+1".
Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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