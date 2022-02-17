https://ria.ru/20220217/ukraina-1773420721.html
МИД прокомментировал попытки выставить Россию стороной конфликта на Украине
МИД прокомментировал попытки выставить Россию стороной конфликта на Украине - РИА Новости, 17.02.2022
МИД прокомментировал попытки выставить Россию стороной конфликта на Украине
Попытки выставить Россию стороной конфликта на Украине не имеют никаких оснований и несостоятельны, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T19:13
2022-02-17T19:13
2022-02-17T19:25
россия
украина
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей вершинин
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ООН, 17 фев – РИА Новости. Попытки выставить Россию стороной конфликта на Украине не имеют никаких оснований и несостоятельны, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Украинская сторона взяла курс на полный отказ от прямого взаимодействия с Донбассом в рамках координационного механизма, предлагая различные варианты, не позволяющие эффективно реагировать на случаи нарушения режима прекращения огня. Попытки переложить ответственность на Россию, выставить ее стороной конфликта не состоятельны и не имеют под собой никаких оснований", - сказал Вершинин.
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россия, украина, в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей вершинин
19:13 17.02.2022 (обновлено: 19:25 17.02.2022)
МИД прокомментировал попытки выставить Россию стороной конфликта на Украине
Замглавы МИД Вершинин: попытки сделать Россию стороной конфликта на Украине несостоятельны