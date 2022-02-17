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Киевские власти играют роль "жертвы", заявила Поклонская
Киевские власти играют роль "жертвы", заявила Поклонская - РИА Новости, 17.02.2022
Киевские власти играют роль "жертвы", заявила Поклонская
Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская считает, что киевские власти в взаимоотношениях с Россией играют роль "жертвы". РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:44
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская считает, что киевские власти в взаимоотношениях с Россией играют роль "жертвы"."Нужно думать своей головой, слишком не вникать в то информационное пространство, в которое мы на сегодня все погружены. Это откровенная пропаганда розни друг против друга, воинственные настроения, искусственное создание и игра роли жертвы хороших актеров в украинской власти", - сказала Поклонская во время прямого эфира в своих аккаунтах в соцсетях.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220217/vtorzhenie-1773391258.html
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россия, украина, наталья поклонская, в мире
17:44 17.02.2022
 
Киевские власти играют роль "жертвы", заявила Поклонская

Замглавы Россотрудничества Поклонская: киевские власти играют роль "жертвы"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская считает, что киевские власти в взаимоотношениях с Россией играют роль "жертвы".
"Нужно думать своей головой, слишком не вникать в то информационное пространство, в которое мы на сегодня все погружены. Это откровенная пропаганда розни друг против друга, воинственные настроения, искусственное создание и игра роли жертвы хороших актеров в украинской власти", - сказала Поклонская во время прямого эфира в своих аккаунтах в соцсетях.
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Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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