Киевские власти играют роль "жертвы", заявила Поклонская
Замглавы Россотрудничества Поклонская: киевские власти играют роль "жертвы"
Наталья Поклонская
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская считает, что киевские власти в взаимоотношениях с Россией играют роль "жертвы".
"Нужно думать своей головой, слишком не вникать в то информационное пространство, в которое мы на сегодня все погружены. Это откровенная пропаганда розни друг против друга, воинственные настроения, искусственное создание и игра роли жертвы хороших актеров в украинской власти", - сказала Поклонская во время прямого эфира в своих аккаунтах в соцсетях.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.