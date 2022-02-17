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Путин и премьер Японии обсудили ситуацию вокруг Украины
Путин и премьер Японии обсудили ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 17.02.2022
Путин и премьер Японии обсудили ситуацию вокруг Украины
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в ходе состоявшегося телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о важности... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:49
2022-02-17T16:49
в мире
сергей лавров
владимир путин
киев
токио
россия
нато
ситуация в днр и лнр
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ТОКИО, 17 фев -&nbsp; РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в ходе состоявшегося телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о важности дипломатических усилий по снижению напряженности вокруг Украины."Я провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Президент Путин привел разъяснения российской позиции (по Украине – ред.). Я, в свою очередь, подчеркнул необходимость дипломатических усилий для разрешения проблемы", - заявил японский премьер на пресс-конференции по итогам разговора.Кроме этого, по словам японского лидера, он заявил российскому президенту о необходимости "поиска решений, которые устраивали бы все участвующие стороны, вместо изменения статуса-кво в регионе силовым путем"."Мы условились продолжать диалог по японо-российским отношениям, в том числе, по мирному договору, а также другим глобальным вопросом, включая ситуацию на Украине. Я бы хотел продолжить дипломатические усилия по снижению напряжения", - добавил Кисида.Ранее в четверг Кисида на встрече с представителями возглавляемой им фракции выразил мнение, что Токио также присоединится к усилиям для снижения напряженности вокруг Украины путем дипломатии.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://radiosputnik.ria.ru/20220217/zelenskiy-1773364138.html
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в мире, сергей лавров, владимир путин, киев, токио, россия, нато, ситуация в днр и лнр, украина, япония, фумио кисида
16:49 17.02.2022
 
Путин и премьер Японии обсудили ситуацию вокруг Украины

Президент Путин и премьер Японии Кисида обсудили ситуацию вокруг Украины

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
ТОКИО, 17 фев -  РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что в ходе состоявшегося телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о важности дипломатических усилий по снижению напряженности вокруг Украины.
"Я провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Президент Путин привел разъяснения российской позиции (по Украине – ред.). Я, в свою очередь, подчеркнул необходимость дипломатических усилий для разрешения проблемы", - заявил японский премьер на пресс-конференции по итогам разговора.
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Кроме этого, по словам японского лидера, он заявил российскому президенту о необходимости "поиска решений, которые устраивали бы все участвующие стороны, вместо изменения статуса-кво в регионе силовым путем".
"Мы условились продолжать диалог по японо-российским отношениям, в том числе, по мирному договору, а также другим глобальным вопросом, включая ситуацию на Украине. Я бы хотел продолжить дипломатические усилия по снижению напряжения", - добавил Кисида.
Ранее в четверг Кисида на встрече с представителями возглавляемой им фракции выразил мнение, что Токио также присоединится к усилиям для снижения напряженности вокруг Украины путем дипломатии.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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В миреСергей ЛавровВладимир ПутинКиевТокиоРоссияНАТОСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаЯпонияФумио Кисида
 
 
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