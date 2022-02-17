В Киеве не исключили подготовки провокаций против российской дипмиссии
Замглавы Нацполиции Украины Фацевич: против российской дипмиссии возможна провокация
Здание Посольства Российской Федерации в Киеве
КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Украинские правоохранительные органы не исключают возможных провокаций в отношении находящихся на территории Украины дипломатических учреждений РФ в это воскресенье - в день памяти героев "Небесной сотни", заявил замглавы Национальной полиции Александр Фацевич на брифинге в четверг.
Национальная полиция Украины с 14 по 19 февраля переходит на усиленный режим работы, будет увеличено число патрулей, развернуты ситуационные центры, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник. Улицы украинских городов патрулируют 20 тысяч полицейских, вооруженных в том числе автоматическим оружием.
"В этот день (воскресенье – ред.) мы понимаем, что могут быть провокации, могут быть ситуации, спровоцированные страной-агрессором. В том числе даже провокации мы рассматриваем в отношении дипломатических учреждений РФ. Мы также на это будем обращать внимание и будем осуществлять усиленный режим (патрулирования – ред.), чтобы граждане наши понимали, что мы должны показать, что такие дипучреждения, даже если это РФ, должны быть защищенными", - сказал Фацевич на брифинге, трансляцию с которого вело агентство "Укринформ".
По его словам, провокации в отношении дипломатических учреждений РФ возможны для дальнейшей провокации конфликта. "Мы рассматриваем вариант усиления дополнительными силами, в том числе в Киеве", - отметил Фацевич.
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