https://ria.ru/20220217/ukraina-1773358976.html

В Киеве не исключили подготовки провокаций против российской дипмиссии

В Киеве не исключили подготовки провокаций против российской дипмиссии - РИА Новости, 17.02.2022

В Киеве не исключили подготовки провокаций против российской дипмиссии

Украинские правоохранительные органы не исключают возможных провокаций в отношении находящихся на территории Украины дипломатических учреждений РФ в это... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:12

2022-02-17T16:12

2022-02-17T16:12

в мире

украина

национальная полиция украины

мвд украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773354275_0:0:2651:1491_1920x0_80_0_0_5b43cb6ed5bb6f0302feeecad3eee34f.jpg

КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Украинские правоохранительные органы не исключают возможных провокаций в отношении находящихся на территории Украины дипломатических учреждений РФ в это воскресенье - в день памяти героев "Небесной сотни", заявил замглавы Национальной полиции Александр Фацевич на брифинге в четверг.Национальная полиция Украины с 14 по 19 февраля переходит на усиленный режим работы, будет увеличено число патрулей, развернуты ситуационные центры, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник. Улицы украинских городов патрулируют 20 тысяч полицейских, вооруженных в том числе автоматическим оружием."В этот день (воскресенье – ред.) мы понимаем, что могут быть провокации, могут быть ситуации, спровоцированные страной-агрессором. В том числе даже провокации мы рассматриваем в отношении дипломатических учреждений РФ. Мы также на это будем обращать внимание и будем осуществлять усиленный режим (патрулирования – ред.), чтобы граждане наши понимали, что мы должны показать, что такие дипучреждения, даже если это РФ, должны быть защищенными", - сказал Фацевич на брифинге, трансляцию с которого вело агентство "Укринформ".По его словам, провокации в отношении дипломатических учреждений РФ возможны для дальнейшей провокации конфликта. "Мы рассматриваем вариант усиления дополнительными силами, в том числе в Киеве", - отметил Фацевич.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

https://ria.ru/20220216/posolstvo-1773031079.html

https://ria.ru/20211014/vzlom-1754527793.html

https://ria.ru/20211224/lvov-1765302885.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, национальная полиция украины, мвд украины, россия