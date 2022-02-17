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В Киеве не исключили подготовки провокаций против российской дипмиссии
В Киеве не исключили подготовки провокаций против российской дипмиссии - РИА Новости, 17.02.2022
В Киеве не исключили подготовки провокаций против российской дипмиссии
Украинские правоохранительные органы не исключают возможных провокаций в отношении находящихся на территории Украины дипломатических учреждений РФ в это... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:12
2022-02-17T16:12
в мире
украина
национальная полиция украины
мвд украины
россия
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КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Украинские правоохранительные органы не исключают возможных провокаций в отношении находящихся на территории Украины дипломатических учреждений РФ в это воскресенье - в день памяти героев "Небесной сотни", заявил замглавы Национальной полиции Александр Фацевич на брифинге в четверг.Национальная полиция Украины с 14 по 19 февраля переходит на усиленный режим работы, будет увеличено число патрулей, развернуты ситуационные центры, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник. Улицы украинских городов патрулируют 20 тысяч полицейских, вооруженных в том числе автоматическим оружием."В этот день (воскресенье – ред.) мы понимаем, что могут быть провокации, могут быть ситуации, спровоцированные страной-агрессором. В том числе даже провокации мы рассматриваем в отношении дипломатических учреждений РФ. Мы также на это будем обращать внимание и будем осуществлять усиленный режим (патрулирования – ред.), чтобы граждане наши понимали, что мы должны показать, что такие дипучреждения, даже если это РФ, должны быть защищенными", - сказал Фацевич на брифинге, трансляцию с которого вело агентство "Укринформ".По его словам, провокации в отношении дипломатических учреждений РФ возможны для дальнейшей провокации конфликта. "Мы рассматриваем вариант усиления дополнительными силами, в том числе в Киеве", - отметил Фацевич.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
https://ria.ru/20220216/posolstvo-1773031079.html
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в мире, украина, национальная полиция украины, мвд украины, россия
16:12 17.02.2022
 
В Киеве не исключили подготовки провокаций против российской дипмиссии

Замглавы Нацполиции Украины Фацевич: против российской дипмиссии возможна провокация

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Посольства Российской Федерации в Киеве
Здание Посольства Российской Федерации в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Посольства Российской Федерации в Киеве
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КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Украинские правоохранительные органы не исключают возможных провокаций в отношении находящихся на территории Украины дипломатических учреждений РФ в это воскресенье - в день памяти героев "Небесной сотни", заявил замглавы Национальной полиции Александр Фацевич на брифинге в четверг.
Национальная полиция Украины с 14 по 19 февраля переходит на усиленный режим работы, будет увеличено число патрулей, развернуты ситуационные центры, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник. Улицы украинских городов патрулируют 20 тысяч полицейских, вооруженных в том числе автоматическим оружием.
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"В этот день (воскресенье – ред.) мы понимаем, что могут быть провокации, могут быть ситуации, спровоцированные страной-агрессором. В том числе даже провокации мы рассматриваем в отношении дипломатических учреждений РФ. Мы также на это будем обращать внимание и будем осуществлять усиленный режим (патрулирования – ред.), чтобы граждане наши понимали, что мы должны показать, что такие дипучреждения, даже если это РФ, должны быть защищенными", - сказал Фацевич на брифинге, трансляцию с которого вело агентство "Укринформ".
По его словам, провокации в отношении дипломатических учреждений РФ возможны для дальнейшей провокации конфликта. "Мы рассматриваем вариант усиления дополнительными силами, в том числе в Киеве", - отметил Фацевич.
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Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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