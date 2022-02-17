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https://ria.ru/20220217/ukraina-1773335527.html
В Британии предложили установить бесполетную зону над Украиной
В Британии предложили установить бесполетную зону над Украиной - РИА Новости, 17.02.2022
В Британии предложили установить бесполетную зону над Украиной
Председатель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд предложил установить над Украиной бесполетную зону, чтобы защитить ее от "вторжения". РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T14:49
2022-02-17T14:49
игорь конашенков
сергей лавров
владимир путин
сша
киев
россия
нато
в мире
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ЛОНДОН, 17 фев - РИА Новости. Председатель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд предложил установить над Украиной бесполетную зону, чтобы защитить ее от "вторжения"."Запад должен спросить себя, что мы можем еще сделать. Может быть, мы должны рассмотреть установление бесполетной зоны, определенно, военные расходы должны вырасти вместе с тем, как мир становится опаснее", - заявил Эллвуд в эфире телеканала Sky News.Он вновь высказался в защиту своего предложения отправить британских военных на Украину, чтобы не допустить "нападения России", однако заявил, что сейчас уже слишком поздно рассматривать этот вариант."Но мы по-прежнему можем предложить бесполетную зону. Первоначально бесполетная зона на самом деле может быть полезной", - заявил он, добавив, что поднимет этот вопрос на Мюнхенской конференции по безопасности.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220217/ukraina-1773254777.html
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игорь конашенков, сергей лавров, владимир путин, сша, киев, россия, нато, в мире, великобритания, украина
14:49 17.02.2022
 
В Британии предложили установить бесполетную зону над Украиной

Глава комитета парламента Британии Эллвуд призвал установить над Украиной бесполетную зону

© REUTERS / Maksim LevinУкраинские военные на линии соприкосновения в Луганской области
Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Украинские военные на линии соприкосновения в Луганской области
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ЛОНДОН, 17 фев - РИА Новости. Председатель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд предложил установить над Украиной бесполетную зону, чтобы защитить ее от "вторжения".
"Запад должен спросить себя, что мы можем еще сделать. Может быть, мы должны рассмотреть установление бесполетной зоны, определенно, военные расходы должны вырасти вместе с тем, как мир становится опаснее", - заявил Эллвуд в эфире телеканала Sky News.
Погрузка на железнодорожный транспорт для убытия в пункты постоянной дислокации подразделений Южного военного округа. Кадр видео
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Он вновь высказался в защиту своего предложения отправить британских военных на Украину, чтобы не допустить "нападения России", однако заявил, что сейчас уже слишком поздно рассматривать этот вариант.
"Но мы по-прежнему можем предложить бесполетную зону. Первоначально бесполетная зона на самом деле может быть полезной", - заявил он, добавив, что поднимет этот вопрос на Мюнхенской конференции по безопасности.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
Возвращение в пункты постоянной дислокации подразделений Западного военного округа. Кадр видео
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Игорь КонашенковСергей ЛавровВладимир ПутинСШАКиевРоссияНАТОВ миреВеликобританияУкраина
 
 
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