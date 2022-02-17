https://ria.ru/20220217/ukraina-1773316971.html

Глава Минобороны Украины выступил за легализацию оружия в стране

Глава Минобороны Украины выступил за легализацию оружия в стране - РИА Новости, 17.02.2022

Глава Минобороны Украины выступил за легализацию оружия в стране

Министр обороны Украины Алексей Резников выступает за легализацию оружия в стране. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:42

2022-02-17T13:42

2022-02-17T13:42

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КИЕВ, 17 фев – РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников выступает за легализацию оружия в стране."Я давний сторонник легализации оружия по нескольким причинам. Как юрист, я считаю, что в принципе должен быть закон, который регулирует обращение оружия, его до сих пор нет. Оружие должно быть легализовано, описано, кто какое огнестрельное оружие должен иметь. Люди должны иметь право на хранение – не ношение – короткого ствола, во многих странах это есть, и это повышает безопасность гражданина, помогает правоохранительным органам, уменьшает преступность, это точно", - сказал Резников в интервью агентству "РБК-Украина".Комментируя оружие для сил территориальной обороны, он отметил, что боевое оружие должно храниться в оружейных комнатах в воинских частях. "По мере необходимости резервисты, которые подписали контракт, будут его (боевое оружие – ред.) получать для учений или, не дай бог, при разворачивании сил. Это разные типы оружия, одно с другим не связано. Но когда потенциальные недоброжелатели будут знать, что на руках у украинцев легально находится какое-то количество коротких стволов и другого оружия, это дополнительный фактор задуматься: какова цена будет у этой агрессии", - отметил министр.Резников также сообщил, что за месяц уже практически на 70% укомплектован штат территориальной обороны мирного времени – это 10 тысяч человек. По его словам, дальше будет 130 тысяч резервистов. Но есть проблема с обеспечением помещениями для размещения подразделений. "Чтобы набрать 130 тысяч человек, нужно сначала создать эти воинские части, чтобы у них были оружейные комнаты, боеприпасы, секретные комнаты и так далее. Тогда можно людей набирать. Вот сейчас в этом задача, тут должны помогать местные власти и администрации", - добавил он.Закон об основах национального сопротивления вступил в действие в стране 1 января 2022 года. Согласно документу, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны. Ранее командующий Силами территориальной обороны Вооруженных Сил Украины Юрий Галушкин заявлял, что численность сил территориальной обороны в мирное время будет насчитывать 10 тысяч военнослужащих, при необходимости она быстро увеличится в несколько сотен тысяч резервистов.Сейчас на Украине разрешено охотничье длинноствольное оружие при наличии разрешения на владение им, которое выдается в разрешительной системе МВД после прохождения соответствующих курсов. Вместе с тем отдельным категориям граждан также разрешено короткоствольное оружие травматического характера. В частности, право на такое оружие имеют судьи, помощники депутатов Рады, журналисты и добровольные народные дружинники для защиты общественного порядка. Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе.

https://ria.ru/20220217/nato-1773316442.html

https://ria.ru/20220217/donetsk-1773310917.html

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