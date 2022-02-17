https://ria.ru/20220217/ukraina-1773306211.html

США осуществляют внешнее управление Украиной, заявил Лавров

США осуществляют внешнее управление Украиной, заявил Лавров - РИА Новости, 17.02.2022

США осуществляют внешнее управление Украиной, заявил Лавров

США осуществляют внешнее управление Украиной, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T13:03

2022-02-17T13:03

2022-02-17T13:15

россия

в мире

италия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

москва

мид италии

украина

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. США осуществляют внешнее управление Украиной, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Запад в общем-то руководит на Украине. Уж американцы там точно осуществляют внешнее управление. И свалить всю вину за все, что происходит, на Россию - нам эта тактика и стратегия знакома - она не увенчается успехом", - отметил Лавров на встрече с главой МИД Италии в Москве.

https://ria.ru/20220217/ssha-1773257117.html

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россия, в мире, италия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, москва, мид италии, украина, сша