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Лавров ответил на вопрос об окончании эскалации вокруг Украины
Лавров ответил на вопрос об окончании эскалации вокруг Украины - РИА Новости, 17.02.2022
Лавров ответил на вопрос об окончании эскалации вокруг Украины
Вопрос о том, закончится ли эскалация ситуации вокруг Украины 20 февраля, не зависит от России, потому что не она ее раздувает, в этот день, как и... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:54
2022-02-17T12:54
2022-02-17T18:04
ситуация в днр и лнр
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
луиджи ди майо
мид италии
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вопрос о том, закончится ли эскалация ситуации вокруг Украины 20 февраля, не зависит от России, потому что не она ее раздувает, в этот день, как и планировалось, закончатся российско-белорусские учения, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Насчет 20 февраля — вопрос не ко мне. Двадцатого февраля заканчиваются наши учения, как это было объявлено. А насчет того, закончится ли 20 февраля эскалация — я не знаю, потому что не мы ее раздували, не мы этим занимаемся", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.
https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773140060.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), луиджи ди майо, мид италии
12:54 17.02.2022 (обновлено: 18:04 17.02.2022)
Лавров ответил на вопрос об окончании эскалации вокруг Украины
Лавров о том, закончится ли 20 февраля эскалация вокруг Украины: не Россия ее устраивает