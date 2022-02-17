https://ria.ru/20220217/ukraina-1773303631.html

Лавров ответил на вопрос об окончании эскалации вокруг Украины

Лавров ответил на вопрос об окончании эскалации вокруг Украины - РИА Новости, 17.02.2022

Лавров ответил на вопрос об окончании эскалации вокруг Украины

Вопрос о том, закончится ли эскалация ситуации вокруг Украины 20 февраля, не зависит от России, потому что не она ее раздувает, в этот день, как и... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:54

2022-02-17T12:54

2022-02-17T18:04

ситуация в днр и лнр

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

луиджи ди майо

мид италии

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Вопрос о том, закончится ли эскалация ситуации вокруг Украины 20 февраля, не зависит от России, потому что не она ее раздувает, в этот день, как и планировалось, закончатся российско-белорусские учения, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Насчет 20 февраля — вопрос не ко мне. Двадцатого февраля заканчиваются наши учения, как это было объявлено. А насчет того, закончится ли 20 февраля эскалация — я не знаю, потому что не мы ее раздували, не мы этим занимаемся", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо.

https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773140060.html

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2022

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ситуация в днр и лнр, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), луиджи ди майо, мид италии