https://ria.ru/20220217/ukraina-1773299151.html
Россия сожалеет, что оппоненты не видят агрессии Киева, заявил Песков
Россия сожалеет, что оппоненты не видят агрессии Киева, заявил Песков - РИА Новости, 17.02.2022
Россия сожалеет, что оппоненты не видят агрессии Киева, заявил Песков
Россия сожалеет, что её оппоненты не замечают агрессивных действий Киева в отношении Донбасса, при этом каждый момент рискует перейти из области информационных... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:40
2022-02-17T12:40
2022-02-17T13:46
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия сожалеет, что её оппоненты не замечают агрессивных действий Киева в отношении Донбасса, при этом каждый момент рискует перейти из области информационных атак в последствия, которые вызовут новое воспламенение войны вблизи границ РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы сожалеем, что наши оппоненты предпочитают абсолютно не замечать агрессивных устремлений Киева на линии соприкосновения. Мы сожалеем, что они забыли, как жгли людей в Одессе, забыли, как убивали людей на Донбассе, когда там шла гражданская война", - сказал Песков журналистам.По его словам, каждый раз, обвиняя в чем то Россию, Запад предпочитает не призывать Киев не начинать заново гражданскую войну.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, сергей лавров, россия, одесса, киев, нато, ситуация в днр и лнр
12:40 17.02.2022 (обновлено: 13:46 17.02.2022)
Россия сожалеет, что оппоненты не видят агрессии Киева, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: Россия сожалеет, что оппоненты не видят агрессии Киева