https://ria.ru/20220217/ukraina-1773283185.html

В Киеве заявили, что не планируют силовых операций в Крыму и Донбассе

В Киеве заявили, что не планируют силовых операций в Крыму и Донбассе - РИА Новости, 17.02.2022

В Киеве заявили, что не планируют силовых операций в Крыму и Донбассе

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций по силовому возврату Донбасса и Крыма, эти... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T11:41

2022-02-17T11:41

2022-02-17T11:41

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КИЕВ, 17 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не планирует никаких силовых акций и военных операций по силовому возврату Донбасса и Крыма, эти территории "завтра или послезавтра" снова будут украинскими, это случится без насилия."Мы не собираемся ни на кого наступать по одной очень объяснимой причине. В отличие от недружественных соседей, мы очень ценим человеческую жизнь каждого гражданина Украины. Даже если у вас другие политические, религиозные или еще какие-то пристрастия. Поэтому никаких силовых акций, никаких военных операций по силовому возврату оккупированных ныне Россией украинских территорий с боевыми действиями мы не планируем. Мы все сделаем политико-дипломатическим путем", - сказал Резников в интервью агентству "РБК-Украина".Он отметил, что "мы идем мирным путем, сделаем все спокойно, завтра или послезавтра и Крым, и Севастополь, и Луганск, и Донецк снова будут украинскими, там будут украинские флаги и украинская власть".Кроме того, Резников опроверг информацию о том, что в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) в Донбассе находится 120 тысяч украинских военных.

https://ria.ru/20220217/ukraina-1773280250.html

https://ria.ru/20220217/donbass-1773274375.html

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севастополь

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в мире, россия, севастополь, донбасс, украина, ситуация в днр и лнр, алексей резников