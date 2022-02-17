https://ria.ru/20220217/ukraina-1773277708.html

Ситуация с эскалацией вокруг Украины развивается не в России, заявил Лавров

Ситуация с эскалацией вокруг Украины развивается не в России, заявил Лавров - РИА Новости, 17.02.2022

Ситуация с эскалацией вокруг Украины развивается не в России, заявил Лавров

Ситуация с эскалацией вокруг Украины развивается не в России, а на Западе, в их идеях, так что все вопросы к ним, сообщил, открывая переговоры с итальянским... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T11:22

2022-02-17T11:22

2022-02-17T12:43

россия

в мире

сша

великобритания

украина

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ситуация с эскалацией вокруг Украины развивается не в России, а на Западе, в их идеях, так что все вопросы к ним, сообщил, открывая переговоры с итальянским коллегой, глава МИД РФ Сергей Лавров."Вся ситуация развивается не у нас на российской территории, она развивается в умах, мозгах и СМИ Запада, прежде всего США, Великобритании, ну и, конечно, господин (генсек НАТО Йенс) Столтенберг активно эту ситуацию развивает, поэтому все вопросы о том, как справится с тем, что они называют эскалацией, надо адресовать им", - сказал Лавров, отвечая на просьбу итальянского министра о том, как можно разрешить сложившуюся обстановку вокруг Украины.

https://ria.ru/20220217/ukraina-1773280250.html

россия

сша

великобритания

украина

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россия, в мире, сша, великобритания, украина, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров