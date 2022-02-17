https://ria.ru/20220217/ukraina-1773270921.html

Запад не слышит заявления России по ситуации вокруг Украины, заявил Косачев

Запад не слышит заявления России по ситуации вокруг Украины, заявил Косачев - РИА Новости, 17.02.2022

Запад не слышит заявления России по ситуации вокруг Украины, заявил Косачев

Запад не слышит выражаемую Россией обеспокоенность в связи с эскалацией на востоке Украины, наоборот, в отношении Москвы реализуется последовательная линия на... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T10:57

2022-02-17T10:57

2022-02-17T10:57

в мире

россия

великобритания

украина

российский совет по международным делам

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Запад не слышит выражаемую Россией обеспокоенность в связи с эскалацией на востоке Украины, наоборот, в отношении Москвы реализуется последовательная линия на дискредитацию и сдерживание РФ, в том числе с использованием грязных информационных технологий, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Сенатор провел встречу с делегацией Королевского объединенного института оборонных исследований, которая прибыла в Россию в рамках реализации совместного исследовательского проекта с Российским советом по международным делам, сообщает пресс-служба Совфеда."В России далеко не всегда приветствуют заявления, исходящие из Лондона. Поэтому подобные каналы и форматы общения очень ценны и заслуживают пристального внимания", - отметил Косачев на встрече.Сенатор отметил, что в России обеспокоены эскалацией на востоке Украины и теми заявлениями, которые звучат со стороны "коллективного Запада".По его словам, "российские парламентарии адекватно реагируют на ситуацию и стремятся четко формулировать свою позицию".Законодатель выразил надежду, что контакты сенаторов с представителями экспертных кругов будут способствовать взаимопониманию и нахождению путей разрешения существующих разногласий.В ходе беседы обсуждались вопросы обеспечения стратегической стабильности в международной сфере, а также перспективы налаживания диалога между Россией и Великобританией, в первую очередь по межпарламентской линии, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220216/ucheniya-1773161223.html

https://ria.ru/20220217/vtorzhenie-1773263553.html

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в мире, россия, великобритания, украина, российский совет по международным делам