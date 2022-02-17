Запад не слышит заявления России по ситуации вокруг Украины, заявил Косачев
Сенатор Косачев: Запад не воспринимает обеспокоенность России по ситуации вокруг Украины
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Запад не слышит выражаемую Россией обеспокоенность в связи с эскалацией на востоке Украины, наоборот, в отношении Москвы реализуется последовательная линия на дискредитацию и сдерживание РФ, в том числе с использованием грязных информационных технологий, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Сенатор провел встречу с делегацией Королевского объединенного института оборонных исследований, которая прибыла в Россию в рамках реализации совместного исследовательского проекта с Российским советом по международным делам, сообщает пресс-служба Совфеда.
"В России далеко не всегда приветствуют заявления, исходящие из Лондона. Поэтому подобные каналы и форматы общения очень ценны и заслуживают пристального внимания", - отметил Косачев на встрече.
Сенатор отметил, что в России обеспокоены эскалацией на востоке Украины и теми заявлениями, которые звучат со стороны "коллективного Запада".
"Видим, что обеспокоенность, которую мы стремимся донести до наших партнеров, не достигает цели. Запад реализует последовательную линию на дискредитацию и сдерживание России, в том числе с использованием грязных информационных технологий", - сказал политик.
По его словам, "российские парламентарии адекватно реагируют на ситуацию и стремятся четко формулировать свою позицию".
Законодатель выразил надежду, что контакты сенаторов с представителями экспертных кругов будут способствовать взаимопониманию и нахождению путей разрешения существующих разногласий.
В ходе беседы обсуждались вопросы обеспечения стратегической стабильности в международной сфере, а также перспективы налаживания диалога между Россией и Великобританией, в первую очередь по межпарламентской линии, говорится в сообщении.