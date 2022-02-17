https://ria.ru/20220217/ukraina-1773268573.html

В Польше заявили, что вероятность "вторжения" России на Украину выросла

В Польше заявили, что вероятность "вторжения" России на Украину выросла - РИА Новости, 17.02.2022

В Польше заявили, что вероятность "вторжения" России на Украину выросла

Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Павел Солох на фоне возвращения российских войск в места дислокации после учений заявил, что вероятность... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T10:47

2022-02-17T10:47

2022-02-17T10:47

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ВАРШАВА, 17 фев – РИА Новости. Глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Павел Солох на фоне возвращения российских войск в места дислокации после учений заявил, что вероятность "российского вторжения" на Украину выросла за последние дни и часы, при этом он не привел ни одного факта в подтверждение своих слов."Последние сообщения за последние несколько десятков часов ничего в этой сфере не меняют и даже возбуждают большее беспокойство, так как многие индикаторы говорят о том, что вероятность российского нападения на Украину сегодня больше, чем было вчера", - заявил Солох в эфире Польского радио."Пока не раздастся первый выстрел, мы верим, есть надежда, что не дойдет не только до самых черных сценариев, а вообще до какой-либо военной агрессии против Украины. Тем не менее в данную минуту вероятность агрессии против Украины кажется больше, чем это было день-два назад", - заявил он.При этом Солох признал, что ему неизвестно, как будет выглядеть "военная агрессия", о которой он говорит. "Здесь появляется несколько вариантов, несколько возможностей. Сами россияне стараются создать атмосферу неуверенности – ограниченная атака, атака с двух сторон, атака с трех сторон – со стороны Белоруссии, Донбасса, Черного моря, ограниченная атака, которая должна привести к взятию столицы Украины или окружению столицы Украины – этих вариантов есть несколько", - сказал глава спецслужбы.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220217/vtorzhenie-1773263553.html

https://ria.ru/20220217/ssha-1773257117.html

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игорь конашенков, сергей лавров, владимир путин, россия, киев, белоруссия, нато, в мире