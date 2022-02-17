В Белоруссии назвали Украину инструментом Запада для обострения обстановки
Госсекретарь СБ Белоруссии Вольфович: Украина для Запада — инструмент обострения ситуации
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
© Фото : Министерство обороны Украины
Украинские военнослужащие
МИНСК, 17 фев - РИА Новости. Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович считает, что Украина для своих западных кураторов выступает инструментом обострения военно-политической обстановки в регионе.
"Сегодня Киев буквально толкают к обострению конфликта с Москвой. Это видно даже невооруженным глазом. Страны НАТО поставляют Украине новые партии оружия, сотни тонн боеприпасов… Одновременно нагнетается информационная ситуация вокруг Украины, распространяются фейки о неизбежности войны", - приводит слова Вольфовича издание "Беларусь сегодня".
По его мнению, Вашингтон намеренно усиливает давление на Киев, повышая градус эскалации по отношению к Москве.
"Все это напрямую затрагивает интересы безопасности Беларуси и Союзного государства. Украина для своих "западных кураторов" выступает инструментом обострения военно-политической обстановки в регионе. Ведь конечная цель коллективного Запада — дестабилизация всего постсоветского пространства", - отметил Вольфович.
Он подчеркнул, что Белоруссия "заинтересована решать любые противоречия путем диалога, в том числе с Украиной".
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.
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