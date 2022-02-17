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https://ria.ru/20220217/ukraina-1773254777.html
Запад решил сражаться с Россией до последнего украинца
"Проспали вторжение". Американцы высмеяли заявление Столтенберга об Украине - РИА Новости, 17.02.2022
Запад решил сражаться с Россией до последнего украинца
На фоне заявлений генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об "отсутствии деэскалации" украинского кризиса после возвращения российских войск в места... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T09:33
2022-02-17T11:36
дмитрий песков
россия
чехия
восточная европа
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На фоне заявлений генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об "отсутствии деэскалации" украинского кризиса после возвращения российских войск в места постоянной дислокации с запланированных учений читатели американской газеты The Wall StreetJournal обвинили США в раскачке ситуации.Многие комментаторы подозревают, что американские власти осознанно спекулируют угрозой мнимого "вторжения России", которое не началось ни в один из указанных на Западе сроков, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем."Наша нынешняя администрация делает вид, что ее беспокоит украинско-российская граница, а не граница Техаса и Мексики, и заботится о защите украинцев. И все же ничего не делает для защиты американцев от неизвестных, не имеющих документов, непривитых десятков тысяч людей, наводняющих нашу границу и прибывающих самолетами и автобусами в наши города глубокой ночью за счет налогоплательщиков. Западная и Восточная Европа, Россия и Китай были свидетелями того, как эта администрация бежала из Ирака в неорганизованном хаосе, с сотнями цепляющихся за полозья вертолетов. Украина — это попытка нынешней администрации отвлечь внимание, конечно же, с помощью мейнстримных СМИ", — заявил Richard Hardin."Что, если было вторжение, но на него просто никто не пришел? Мы наблюдаем ремейк "Русские идут, русские идут", — предположил JOSEPH FARGNOLI, SR."Полностью сфабрикованная пропаганда, вся кампания. Просто проследите, Россия никогда никуда не вторгается, Пелоси и Сонный Джо начнут заявлять, что их угроза санкций — это то, что остановило Россию от вторжения. Сфабриковать кризис, чтобы можно было хвастаться его решением… вроде поджигателя в пожарной команде", — отметил Christopher Sandlin."Вот она, надежда Британии и США, сражаться с Россией до последнего украинца!" — сыронизировал Darren Kim."Скоро пойдут заголовки: "Россия передвинула один танк на 200 метров вправо. Война неизбежна". "Россия передвинула один танк на 200 метров левее. Война неизбежна". Российские солдаты зевают, готовясь к крупнейшей акции со времен Второй мировой войны. Украинцы зевают, русские зевают в ответ", — спрогнозировал Mark Kofman.Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" России на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.Политики в США и странах НАТО обвиняют Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. Москва отвергает все обвинения, подчеркивая, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.В поставках вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния и Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220217/ukreplenie-1773232039.html
https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773140060.html
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дмитрий песков, россия, чехия, восточная европа
09:33 17.02.2022 (обновлено: 11:36 17.02.2022)
 
"Проспали вторжение". Американцы высмеяли заявление Столтенберга об Украине

Читатели WSJ: Запад собрался сражаться с Россией до последнего украинца

© Минобороны РоссииПогрузка на железнодорожный транспорт для убытия в пункты постоянной дислокации подразделений Южного военного округа. Кадр видео
Погрузка на железнодорожный транспорт для убытия в пункты постоянной дислокации подразделений Южного военного округа. Кадр видео
© Минобороны России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На фоне заявлений генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об "отсутствии деэскалации" украинского кризиса после возвращения российских войск в места постоянной дислокации с запланированных учений читатели американской газеты The Wall StreetJournal обвинили США в раскачке ситуации.
Многие комментаторы подозревают, что американские власти осознанно спекулируют угрозой мнимого "вторжения России", которое не началось ни в один из указанных на Западе сроков, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Военнослужащие армии США - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 01:24
Байден и Шольц обсудили укрепление восточного фланга НАТО
"Наша нынешняя администрация делает вид, что ее беспокоит украинско-российская граница, а не граница Техаса и Мексики, и заботится о защите украинцев. И все же ничего не делает для защиты американцев от неизвестных, не имеющих документов, непривитых десятков тысяч людей, наводняющих нашу границу и прибывающих самолетами и автобусами в наши города глубокой ночью за счет налогоплательщиков. Западная и Восточная Европа, Россия и Китай были свидетелями того, как эта администрация бежала из Ирака в неорганизованном хаосе, с сотнями цепляющихся за полозья вертолетов. Украина — это попытка нынешней администрации отвлечь внимание, конечно же, с помощью мейнстримных СМИ", — заявил Richard Hardin.
"Что, если было вторжение, но на него просто никто не пришел? Мы наблюдаем ремейк "Русские идут, русские идут", — предположил JOSEPH FARGNOLI, SR.
Возвращение в пункты постоянной дислокации подразделений Западного военного округа. Кадр видео
16 февраля, 15:37
Читатели Daily Mail призвали СМИ извиниться за фейки о российском вторжении
"Полностью сфабрикованная пропаганда, вся кампания. Просто проследите, Россия никогда никуда не вторгается, Пелоси и Сонный Джо начнут заявлять, что их угроза санкций — это то, что остановило Россию от вторжения. Сфабриковать кризис, чтобы можно было хвастаться его решением… вроде поджигателя в пожарной команде", — отметил Christopher Sandlin.
"Вот она, надежда Британии и США, сражаться с Россией до последнего украинца!" — сыронизировал Darren Kim.
"Скоро пойдут заголовки: "Россия передвинула один танк на 200 метров вправо. Война неизбежна". "Россия передвинула один танк на 200 метров левее. Война неизбежна". Российские солдаты зевают, готовясь к крупнейшей акции со времен Второй мировой войны. Украинцы зевают, русские зевают в ответ", — спрогнозировал Mark Kofman.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 10:52
Захарова попросила у западных СМИ график "вторжений"
Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" России на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.
Политики в США и странах НАТО обвиняют Россию в эскалации ситуации вокруг Украины. Москва отвергает все обвинения, подчеркивая, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.
В поставках вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния и Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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Дмитрий ПесковРоссияЧехияВосточная Европа
 
 
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