Запад решил сражаться с Россией до последнего украинца

09:33 17.02.2022 (обновлено: 11:36 17.02.2022)
"Проспали вторжение". Американцы высмеяли заявление Столтенберга об Украине
Читатели WSJ: Запад собрался сражаться с Россией до последнего украинца
© Минобороны РоссииПогрузка на железнодорожный транспорт для убытия в пункты постоянной дислокации подразделений Южного военного округа. Кадр видео
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На фоне заявлений генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об "отсутствии деэскалации" украинского кризиса после возвращения российских войск в места постоянной дислокации с запланированных учений читатели американской газеты The Wall StreetJournal обвинили США в раскачке ситуации.
Многие комментаторы подозревают, что американские власти осознанно спекулируют угрозой мнимого "вторжения России", которое не началось ни в один из указанных на Западе сроков, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
"Наша нынешняя администрация делает вид, что ее беспокоит украинско-российская граница, а не граница Техаса и Мексики, и заботится о защите украинцев. И все же ничего не делает для защиты американцев от неизвестных, не имеющих документов, непривитых десятков тысяч людей, наводняющих нашу границу и прибывающих самолетами и автобусами в наши города глубокой ночью за счет налогоплательщиков. Западная и Восточная Европа, Россия и Китай были свидетелями того, как эта администрация бежала из Ирака в неорганизованном хаосе, с сотнями цепляющихся за полозья вертолетов. Украина — это попытка нынешней администрации отвлечь внимание, конечно же, с помощью мейнстримных СМИ", — заявил Richard Hardin.
"Что, если было вторжение, но на него просто никто не пришел? Мы наблюдаем ремейк "Русские идут, русские идут", — предположил JOSEPH FARGNOLI, SR.
"Полностью сфабрикованная пропаганда, вся кампания. Просто проследите, Россия никогда никуда не вторгается, Пелоси и Сонный Джо начнут заявлять, что их угроза санкций — это то, что остановило Россию от вторжения. Сфабриковать кризис, чтобы можно было хвастаться его решением… вроде поджигателя в пожарной команде", — отметил Christopher Sandlin.
"Вот она, надежда Британии и США, сражаться с Россией до последнего украинца!" — сыронизировал Darren Kim.
"Скоро пойдут заголовки: "Россия передвинула один танк на 200 метров вправо. Война неизбежна". "Россия передвинула один танк на 200 метров левее. Война неизбежна". Российские солдаты зевают, готовясь к крупнейшей акции со времен Второй мировой войны. Украинцы зевают, русские зевают в ответ", — спрогнозировал Mark Kofman.
16 февраля, 10:52Захарова попросила у западных СМИ график "вторжений"
Западные СМИ в последний месяц несколько раз назначали дату и даже время "вторжения" России на Украину. Британская газета The Sun, ссылаясь на разведслужбы США, заявила, что атака российских войск начнется 16 февраля в три часа ночи. В ответ на подобные заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в шутку предложил украинцам завести для этого будильник, чтобы "не проспать" нападение.
В поставках вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния и Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.