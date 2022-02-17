01:54 17.02.2022 (обновлено: 07:36 17.02.2022)
В Сирии заявили об израильских ракетных ударах
Командование сирийской армии заявило об израильских ударах ракетами класса "земля — земля"
© Фото : SANACирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
© Фото : SANA
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
БЕЙРУТ, 17 фев - РИА Новости. Израиль атаковал объекты к югу от Дамаска ракетами класса "земля-земля", заявило командование сирийской армии.
"В среду около 11.35 вечера (00.35 четверга по московскому времени) Израиль нанес несколько ударов ракетами класса "земля-земля" с территорий оккупированных Голанских высот по объектам в районе поселения Закия к югу от Дамаска", - говорится в заявлении.
По предварительным данным, нанесен материальный ущерб.
Официального подтверждения со стороны Израиля нет.
Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
Дамаск неоднократно обращался в Совбез ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив, чтобы там прекратили систематически нарушать суверенитет Сирии.
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