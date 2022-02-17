https://ria.ru/20220217/udar-1773233822.html

В Сирии заявили об израильских ракетных ударах

В Сирии заявили об израильских ракетных ударах - РИА Новости, 17.02.2022

В Сирии заявили об израильских ракетных ударах

Израиль атаковал объекты к югу от Дамаска ракетами класса "земля-земля", заявило командование сирийской армии. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T01:54

2022-02-17T01:54

2022-02-17T07:36

в мире

израиль

сирия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727312250_0:206:3274:2048_1920x0_80_0_0_4c9f2b694c242ffdf71201d273914f6f.jpg

БЕЙРУТ, 17 фев - РИА Новости. Израиль атаковал объекты к югу от Дамаска ракетами класса "земля-земля", заявило командование сирийской армии.По предварительным данным, нанесен материальный ущерб.Официального подтверждения со стороны Израиля нет.Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.Дамаск неоднократно обращался в Совбез ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив, чтобы там прекратили систематически нарушать суверенитет Сирии.

https://ria.ru/20220209/aviadur-1771970755.html

израиль

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сирия