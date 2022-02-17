https://ria.ru/20220217/ucheniya-1773431357.html

Первый эшелон соединения ЮВО из Чечни вернулся с учений в Крыму

Первый эшелон соединения ЮВО из Чечни вернулся с учений в Крыму - РИА Новости, 17.02.2022

Первый эшелон соединения ЮВО из Чечни вернулся с учений в Крыму

Первый эшелон дислоцированного в Чечне мотострелкового соединения Южного военного округа прибыл в пункт постоянной дислокации после учений в Крыму, сообщили в... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T20:25

2022-02-17T20:25

2022-02-17T20:28

безопасность

чеченская республика (чечня)

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

южный военный округ

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Первый эшелон дислоцированного в Чечне мотострелкового соединения Южного военного округа прибыл в пункт постоянной дислокации после учений в Крыму, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ."Первые подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Чеченской Республике, прибыли в пункт постоянной дислокации после участия в тактическом учении на одном из общевойсковых полигонов на территории Республики Крым", - сказали в ведомстве.Личный состав и военная техника перевозились по железной дороге. Протяженность маршрута превысила 1,5 тысячи километров.Военные приступили к разгрузке бронетанковой и автомобильной техники с железнодорожных платформ."В ближайшее время личному составу предстоит провести технический осмотр и обслуживание техники, ее подготовку к выполнению плановых мероприятий учебно-боевой деятельности", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20220217/krym-1773250793.html

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безопасность, чеченская республика (чечня), россия, министерство обороны рф (минобороны рф), южный военный округ