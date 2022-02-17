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Первый эшелон соединения ЮВО из Чечни вернулся с учений в Крыму
Первый эшелон соединения ЮВО из Чечни вернулся с учений в Крыму - РИА Новости, 17.02.2022
Первый эшелон соединения ЮВО из Чечни вернулся с учений в Крыму
Первый эшелон дислоцированного в Чечне мотострелкового соединения Южного военного округа прибыл в пункт постоянной дислокации после учений в Крыму, сообщили в... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T20:25
2022-02-17T20:28
безопасность
чеченская республика (чечня)
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
южный военный округ
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Первый эшелон дислоцированного в Чечне мотострелкового соединения Южного военного округа прибыл в пункт постоянной дислокации после учений в Крыму, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ."Первые подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Чеченской Республике, прибыли в пункт постоянной дислокации после участия в тактическом учении на одном из общевойсковых полигонов на территории Республики Крым", - сказали в ведомстве.Личный состав и военная техника перевозились по железной дороге. Протяженность маршрута превысила 1,5 тысячи километров.Военные приступили к разгрузке бронетанковой и автомобильной техники с железнодорожных платформ."В ближайшее время личному составу предстоит провести технический осмотр и обслуживание техники, ее подготовку к выполнению плановых мероприятий учебно-боевой деятельности", - отметили в Минобороны.
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безопасность, чеченская республика (чечня), россия, министерство обороны рф (минобороны рф), южный военный округ
20:25 17.02.2022 (обновлено: 20:28 17.02.2022)
 
Первый эшелон соединения ЮВО из Чечни вернулся с учений в Крыму

Минобороны России: первый эшелон соединения ЮВО из Чечни вернулся с учений в Крыму

© Минобороны РоссииПересечение Крымского моста эшелоном с военной техникой ЮВО. Кадр видео
Пересечение Крымского моста эшелоном с военной техникой ЮВО. Кадр видео
© Минобороны России
Пересечение Крымского моста эшелоном с военной техникой ЮВО. Кадр видео
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Первый эшелон дислоцированного в Чечне мотострелкового соединения Южного военного округа прибыл в пункт постоянной дислокации после учений в Крыму, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.
"Первые подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Чеченской Республике, прибыли в пункт постоянной дислокации после участия в тактическом учении на одном из общевойсковых полигонов на территории Республики Крым", - сказали в ведомстве.
Личный состав и военная техника перевозились по железной дороге. Протяженность маршрута превысила 1,5 тысячи километров.
Военные приступили к разгрузке бронетанковой и автомобильной техники с железнодорожных платформ.
"В ближайшее время личному составу предстоит провести технический осмотр и обслуживание техники, ее подготовку к выполнению плановых мероприятий учебно-боевой деятельности", - отметили в Минобороны.
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Около десяти военных колонн выполнили марш из Крыма после учений
 
БезопасностьЧеченская республика (Чечня)РоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Южный военный округ
 
 
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