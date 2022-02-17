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США отправят из Германии в Болгарию 150 военных и 15 БТР для учений

США отправят из Германии в Болгарию 150 военных и 15 БТР для учений - РИА Новости, 17.02.2022

США отправят из Германии в Болгарию 150 военных и 15 БТР для учений

До 150 американских военных и 15 бронетранспортеров передислоцируют из Германии в Болгарию в рамках совместных болгаро-американских учений Joint Training,... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:37

2022-02-17T16:37

2022-02-17T16:42

в мире

германия

болгария

ллойд остин

сша

министерство обороны сша

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. До 150 американских военных и 15 бронетранспортеров передислоцируют из Германии в Болгарию в рамках совместных болгаро-американских учений Joint Training, которые продлятся до 30 июня 2022 года, сообщает министерство обороны Болгарии."Предстоит очередная передислокация от 100 до 150 американских военнослужащих из Германии с необходимой экипировкой, вооружением и боеприпасами, а также до 15 машин пехоты", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Как отмечает минобороны, силы могут быть передислоцированы на следующей неделе.Шеф Пентагона Ллойд Остин в четверг также сообщил, что США отправляют роту сухопутных войск из Германии в Болгарию для совместных учений.

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в мире, германия, болгария, ллойд остин, сша, министерство обороны сша