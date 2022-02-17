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США отправят из Германии в Болгарию 150 военных и 15 БТР для учений
США отправят из Германии в Болгарию 150 военных и 15 БТР для учений - РИА Новости, 17.02.2022
США отправят из Германии в Болгарию 150 военных и 15 БТР для учений
До 150 американских военных и 15 бронетранспортеров передислоцируют из Германии в Болгарию в рамках совместных болгаро-американских учений Joint Training,... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:37
2022-02-17T16:42
в мире
германия
болгария
ллойд остин
сша
министерство обороны сша
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. До 150 американских военных и 15 бронетранспортеров передислоцируют из Германии в Болгарию в рамках совместных болгаро-американских учений Joint Training, которые продлятся до 30 июня 2022 года, сообщает министерство обороны Болгарии."Предстоит очередная передислокация от 100 до 150 американских военнослужащих из Германии с необходимой экипировкой, вооружением и боеприпасами, а также до 15 машин пехоты", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Как отмечает минобороны, силы могут быть передислоцированы на следующей неделе.Шеф Пентагона Ллойд Остин в четверг также сообщил, что США отправляют роту сухопутных войск из Германии в Болгарию для совместных учений.
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в мире, германия, болгария, ллойд остин, сша, министерство обороны сша
16:37 17.02.2022 (обновлено: 16:42 17.02.2022)
 
США отправят из Германии в Болгарию 150 военных и 15 БТР для учений

В Болгарию из Германии передислоцируют до 150 американских военных и 15 БТР для учений

© U.S. Army Photos by Visual Information Specialist Paolo BovoАмериканские военные
Американские военные
© U.S. Army Photos by Visual Information Specialist Paolo Bovo
Американские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. До 150 американских военных и 15 бронетранспортеров передислоцируют из Германии в Болгарию в рамках совместных болгаро-американских учений Joint Training, которые продлятся до 30 июня 2022 года, сообщает министерство обороны Болгарии.
"Предстоит очередная передислокация от 100 до 150 американских военнослужащих из Германии с необходимой экипировкой, вооружением и боеприпасами, а также до 15 машин пехоты", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Как отмечает минобороны, силы могут быть передислоцированы на следующей неделе.
Шеф Пентагона Ллойд Остин в четверг также сообщил, что США отправляют роту сухопутных войск из Германии в Болгарию для совместных учений.
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В миреГерманияБолгарияЛлойд ОстинСШАМинистерство обороны США
 
 
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