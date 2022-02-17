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В Белоруссии заявили, что совместные с Россией учения не несут угрозы
В Белоруссии заявили, что совместные с Россией учения не несут угрозы - РИА Новости, 17.02.2022
В Белоруссии заявили, что совместные с Россией учения не несут угрозы
Совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022" не несут угрозы соседним странам и Европе в целом, заявила РИА Новости в четверг официальный... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:07
2022-02-17T16:07
2022-02-17T16:07
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ПОЛИГОН "ОСИПОВИЧСКИЙ" (Белоруссия), 17 фев - РИА Новости. Совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022" не несут угрозы соседним странам и Европе в целом, заявила РИА Новости в четверг официальный представитель министерства обороны Белоруссии Инна Горбачева."Учение носит сугубо оборонительный характер и не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности", - сказала Горбачева.Она отметила, что темой совместных белорусско-российских учений "Союзная решимость-2022" является пресечение и отражение внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействие терроризму и защита интересов Союзного государства."Учение является завершающим этапом совместной проверки сил реагирования Союзного государства (Белоруссии и России - ред.) и направлено, прежде всего, на повышение обученности войск. При этом, численность участвующих в нем войск и основных систем вооружения не превышают порогов уведомления, установленных как Венским документом 2011 года, так и двусторонними соглашениями с Польшей и Украиной о дополнительных мерах укрепления доверия и безопасности", - отметила Горбачева.По ее словам, в рамках проявления транспарентности белорусской стороной принято решение о приглашении для наблюдения за учением на основе принципа взаимности представителей Латвии и Литвы, а также атташе по вопросам обороны, аккредитованных при министерстве обороны Белоруссии.С 10 по 20 февраля проводятся совместные учения армий Белоруссии и России "Союзная решимость-2022", в рамках которых отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.В ходе учения выполняются мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника. Практические действия войск проходят на полигонах "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Задействуются аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".
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россия, литва, белоруссия, министерство обороны белоруссии, в мире
В Белоруссии заявили, что совместные с Россией учения не несут угрозы
Представитель Минобороны Белоруссии Горбачева: совместные с Россией учения не несут угрозы
ПОЛИГОН "ОСИПОВИЧСКИЙ" (Белоруссия), 17 фев - РИА Новости. Совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022" не несут угрозы соседним странам и Европе в целом, заявила РИА Новости в четверг официальный представитель министерства обороны Белоруссии Инна Горбачева.
"Учение носит сугубо оборонительный характер и не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности", - сказала Горбачева.
Она отметила, что темой совместных белорусско-российских учений "Союзная решимость-2022" является пресечение и отражение внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействие терроризму и защита интересов Союзного государства.
"Учение является завершающим этапом совместной проверки сил реагирования Союзного государства (Белоруссии
и России
- ред.) и направлено, прежде всего, на повышение обученности войск. При этом, численность участвующих в нем войск и основных систем вооружения не превышают порогов уведомления, установленных как Венским документом 2011 года, так и двусторонними соглашениями с Польшей
и Украиной
о дополнительных мерах укрепления доверия и безопасности", - отметила Горбачева.
По ее словам, в рамках проявления транспарентности белорусской стороной принято решение о приглашении для наблюдения за учением на основе принципа взаимности представителей Латвии
и Литвы
, а также атташе по вопросам обороны, аккредитованных при министерстве обороны Белоруссии
.
С 10 по 20 февраля проводятся совместные учения армий Белоруссии и России "Союзная решимость-2022", в рамках которых отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
В ходе учения выполняются мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника. Практические действия войск проходят на полигонах "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Задействуются аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".