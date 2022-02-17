https://ria.ru/20220217/ucheniya-1773343434.html
Бронетехнику после учений в места дислокации доставят по железной дороге
Бронетехнику после учений в места дислокации доставят по железной дороге - РИА Новости, 17.02.2022
Бронетехнику после учений в места дислокации доставят по железной дороге
Тяжёлую бронетехнику после проведения учений доставляют в места постоянной дислокации на железнодорожных платформах, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T15:20
2022-02-17T15:20
2022-02-17T15:20
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Тяжёлую бронетехнику после проведения учений доставляют в места постоянной дислокации на железнодорожных платформах, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Погрузка тяжелой бронетехники осуществляется на железнодорожные платформы. Отдельные подразделения совершают марши в составе автоколонн в сопровождении военной полиции", - сказал он.Соединения и воинские части, выполнившие учебные задачи на полигонах, совершают марши в пункты дислокации комбинированным способом, уточнил Конашенков.
https://ria.ru/20220217/ucheniya-1773339972.html
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безопасность, россия
Бронетехнику после учений в места дислокации доставят по железной дороге
Тяжелую бронетехнику после учений в места дислокации доставят железнодорожные платформы
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Тяжёлую бронетехнику после проведения учений доставляют в места постоянной дислокации на железнодорожных платформах, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Погрузка тяжелой бронетехники осуществляется на железнодорожные платформы. Отдельные подразделения совершают марши в составе автоколонн в сопровождении военной полиции", - сказал он.
Соединения и воинские части, выполнившие учебные задачи на полигонах, совершают марши в пункты дислокации комбинированным способом, уточнил Конашенков.