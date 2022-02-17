https://ria.ru/20220217/ucheniya-1773343434.html

Бронетехнику после учений в места дислокации доставят по железной дороге

Бронетехнику после учений в места дислокации доставят по железной дороге - РИА Новости, 17.02.2022

Бронетехнику после учений в места дислокации доставят по железной дороге

Тяжёлую бронетехнику после проведения учений доставляют в места постоянной дислокации на железнодорожных платформах, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T15:20

2022-02-17T15:20

2022-02-17T15:20

безопасность

россия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Тяжёлую бронетехнику после проведения учений доставляют в места постоянной дислокации на железнодорожных платформах, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Погрузка тяжелой бронетехники осуществляется на железнодорожные платформы. Отдельные подразделения совершают марши в составе автоколонн в сопровождении военной полиции", - сказал он.Соединения и воинские части, выполнившие учебные задачи на полигонах, совершают марши в пункты дислокации комбинированным способом, уточнил Конашенков.

https://ria.ru/20220217/ucheniya-1773339972.html

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безопасность, россия