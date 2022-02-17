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Минобороны заявило о возвращении военных в места дислокации после учений
Минобороны заявило о возвращении военных в места дислокации после учений - РИА Новости, 17.02.2022
Минобороны заявило о возвращении военных в места дислокации после учений
Соединения и воинские части, выполнившие учебные задачи в ходе учений на полигонах, совершают марши в пункты постоянной дислокации, заявил в четверг официальный РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T15:03
2022-02-17T15:03
2022-02-17T15:08
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Соединения и воинские части, выполнившие учебные задачи в ходе учений на полигонах, совершают марши в пункты постоянной дислокации, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ соединения и воинские части, выполнившие учебные задачи на полигонах, совершают марши в пункты постоянной дисклокации комбинированным способом", - сказал Конашенков.Он добавил, что первые подразделения, совершившие марши, уже прибывают в свои воинские гарнизоны.
https://ria.ru/20220217/ucheniya-1773270205.html
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РИА Новости
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
15:03 17.02.2022 (обновлено: 15:08 17.02.2022)
Минобороны заявило о возвращении военных в места дислокации после учений
Минобороны: военные, выполнившие задачи на полигонах, возвращаются в места дислокации