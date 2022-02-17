https://ria.ru/20220217/ucheniya-1773298393.html

Путин пока не планирует инспектировать учения в Белоруссии, заявил Песков

Путин пока не планирует инспектировать учения в Белоруссии, заявил Песков - РИА Новости, 17.02.2022

Путин пока не планирует инспектировать учения в Белоруссии, заявил Песков

Совместной инспекции военных учений в Белоруссии вместе с Александром Лукашенко в графике у Владимира Путина нет, но президенты могут договориться "о чем... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T12:37

2022-02-17T12:37

2022-02-17T14:06

владимир путин

безопасность

белоруссия

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Совместной инспекции военных учений в Белоруссии вместе с Александром Лукашенко в графике у Владимира Путина нет, но президенты могут договориться "о чем угодно" на встрече в пятницу, заявил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Лукашенко сообщил, что общался с Путиным в среду, обсуждал план будущей встречи и участия в учениях."В графике Путина совместной инспекции нет, хотя президенты могут договориться о чем угодно. В настоящее время этого нет в графике президента", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что учения идут, и по завершении той или иной фазы учений войска отводятся в места их постоянной дислокации. Процесс займёт несколько недель, потому что за сутки вывести "все, что там аккумулировалось неделями, просто невозможно", и это "обычная практика военных учений".На вопрос, будет ли после окончания учений рассматриваться вопрос о перспективах присутствия российских военных на территории Белоруссии, Песков сказал, что "об этом сейчас речи не идет".Совместные белорусско-российские учения начались 10 февраля на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил. Они знаменуют собой второй этап проверки сил реагирования Союзного государства, который продлится до 20 февраля. Цель - отработать отражение внешней агрессии и атак террористов.

https://ria.ru/20220216/ucheniya-1773048680.html

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владимир путин, безопасность, белоруссия, россия, дмитрий песков