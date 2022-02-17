https://ria.ru/20220217/ucheniya-1773270205.html

Эшелон с военной техникой пересек Крымский мост после учений

Эшелон с военной техникой пересек Крымский мост после учений - РИА Новости, 17.02.2022

Эшелон с военной техникой пересек Крымский мост после учений

Очередной эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост по дороге в пункты постоянной дислокации по завершении плановых... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T10:54

2022-02-17T10:54

2022-02-17T11:04

безопасность

южный военный округ

крымский мост

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Очередной эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост по дороге в пункты постоянной дислокации по завершении плановых учений, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Подразделения Южного военного округа (ЮВО), завершившие участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова, совершают марши в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом. Воинскими эшелонами боевую технику и военнослужащих доставят в пункты постоянной дислокации воинских частей", - говорится в сообщении .Отмечается, что часть маршрута пролегает через Керченский пролив по Крымскому мосту. По нему проходят железнодорожные составы с военной техникой и автомобильные колонны подразделений ЮВО.По прибытии в воинские части боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению очередного этапа боевой учебы.

https://ria.ru/20220217/krym-1773250793.html

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безопасность, южный военный округ, крымский мост