https://ria.ru/20220217/trass-1773263460.html

Глава МИД Британии не увидела доказательств отвода российских войск

Глава МИД Британии не увидела доказательств отвода российских войск - РИА Новости, 17.02.2022

Глава МИД Британии не увидела доказательств отвода российских войск

Дестабилизация вокруг Украины может продолжаться в течение нескольких недель, если не месяцев, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T10:27

2022-02-17T10:27

2022-02-17T10:44

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ЛОНДОН, 17 фев - РИА Новости. Дестабилизация вокруг Украины может продолжаться в течение нескольких недель, если не месяцев, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.В статье для газеты Telegraph глава британского МИД заявила, что не нужно "впадать в ложное чувство безопасности" после сообщений российской стороны о возвращении ряда частей в пункты постоянной дислокации."Сейчас нет никаких доказательств того, что россияне отходят от приграничных районов рядом с Украиной. У нас не должно быть иллюзий относительно того, что Россия могла бы затягивать (процесс) еще больше в качестве наглой уловки, чтобы в течение недель, если не месяцев, потратить на дестабилизацию Украины и на то, чтобы бросать вызов единству Запада. Это проверка нас на прочность", - отметила Трасс.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.

https://radiosputnik.ria.ru/20220216/zelenskiy-1773144035.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220216/nato-1773122928.html

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