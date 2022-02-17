https://ria.ru/20220217/tranzit-1773448640.html

Заявки на транзит газа через Украину выросли

Заявки на транзит газа через Украину выросли - РИА Новости, 17.02.2022

Заявки на транзит газа через Украину выросли

Номинации на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему на пятницу выросли в 1,6 раза, газопровод "Ямал-Европа" продолжает работать в режиме... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T22:19

2022-02-17T22:19

2022-02-17T22:30

экономика

россия

газпром

северный поток

оператор гтс украины

украина

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Номинации на прокачку газа через украинскую газотранспортную систему на пятницу выросли в 1,6 раза, газопровод "Ямал-Европа" продолжает работать в режиме реверса, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.Заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 17 февраля составляют 50,6 миллиона кубометров, а на 18 февраля — 83,6 миллиона кубометров, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Однако информация на сайте неокончательная и может измениться.Транзит российского газа через украинскую территорию в январе резко упал, в среднем был почти вдвое меньше, чем предусмотренные контрактом 109 миллионов кубометров в сутки. При этом с конца января "Газпром" увеличил прокачку. Однако затем показатель вновь несколько уменьшился и колебался в диапазоне 80-90 миллионов кубометров. С прошлой недели украинский транзит вновь скатился до среднего январского уровня, а в понедельник и вторник немного вырос - до 61,4 и 69,1 миллиона кубометров.Что касается газопровода "Ямал-Европа", который наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины является одним из основных маршрутов поставок газа "Газпрома" в Европу, мощности магистрали остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме - физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот."Газпром" в январе не стал бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" на месяц вперед, как делал в прошлом году. Однако компания может использовать магистраль в феврале, выкупая ее мощности на суточных аукционах. Этой схемой "Газпром" уже пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали значительно снизились, а с 21 декабря трубопровод перешел на работу в режим реверса. И хотя на январь "Газпром" все же забронировал мощности газопровода, поставок из России не было.Отопительный сезон в Европе в целом завершается, погода остается мягкой. При этом заполненность европейских газовых хранилищ — на минимальном уровне. На утро 16 февраля она составляла 32,2%, что на 12,6% ниже среднего показателя на эту дату за прошедшие пять лет. Обычно отбор продолжается до конца марта.Выработка электроэнергии из возобновляемых источников в последние дни растет. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии в понедельник составила 16,7%, во вторник — 20,8%, а в среду — уже 28,6%, следует из данных Wind Europe.Цены на газ в Европе демонстрируют сильную волатильность. В первые две недели февраля котировки колебались в диапазоне 850-990 долларов, 14 февраля резко подскочили - выше 1000 долларов, а 15 февраля — впервые за полтора месяца — упали ниже 800 долларов. Ценовой минимум 16 февраля составил 760 долларов, однако уже 17 февраля котировки подбирались к 900 долларам.Сейчас Евросоюз продолжает наращивать импорт сжиженного природного газа, в 2021 году и в январе текущего года закупил рекордные объемы СПГ в США — в прошлом месяце впервые в истории экспорт оттуда превысил поставки по трубопроводам из России.

https://ria.ru/20220217/gaz-1773262243.html

https://ria.ru/20220216/gaz-1773073517.html

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экономика, россия, газпром, северный поток, оператор гтс украины, украина