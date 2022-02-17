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Вдовиченков и Дюжев снова преступники в комедии "Ресторан по понятиям"

Вдовиченков и Дюжев снова преступники в комедии "Ресторан по понятиям" - РИА Новости, 17.02.2022

Вдовиченков и Дюжев снова преступники в комедии "Ресторан по понятиям"

На YouTube представили трейлер комедийного сериала "Ресторан по понятиям" с Владимиром Вдовиченковым, Дмитрием Дюжевым, Владимиром Сычевым и Иваном Кокориным в... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T10:12

2022-02-17T10:12

2022-02-17T10:12

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дмитрий дюжев

владимир вдовиченков

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На YouTube представили трейлер комедийного сериала "Ресторан по понятиям" с Владимиром Вдовиченковым, Дмитрием Дюжевым, Владимиром Сычевым и Иваном Кокориным в главных ролях. В сериале расскажут о четырех друзьях, которые недавно вышли из тюрьмы. Бывших заключенных никто не хочет принимать на работу, из-за чего они снова решаются на беззаконие — ограбить банк и на эти деньги гулять всю оставшуюся жизнь.Однако осуществить такой замысел непросто. Поэтому приятели с прозвищами Шустрый, Кощей, Кувалда и Килька открывают ресторан в тюремной кухней недалеко от банка и начинает рыть ход к хранилищу с деньгами. Но их заведение неожиданно становится популярным. К бывшим зэкам выстраивается очередь, чтобы попробовать стейк "по-бутырски", рыбную баланду, макароны "по-скотски" и другие "изыски". Для Вдовиченкова и Дюжева предстоящий проект знаковый. Они впервые снимаются вместе за 20 лет, прошедшие после участия в знаменитом криминальном сериале "Бригада". В нем они тоже сыграли преступников. Премьера сериала "Ресторан по понятиям" состоится на телеканале ТНТ 21 февраля. Эпизоды будут выходить с понедельника по четверг.

https://ria.ru/20220125/serial-1769451298.html

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новости культуры, кино и сериалы, тнт (телеканал), дмитрий дюжев, владимир вдовиченков