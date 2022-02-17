https://ria.ru/20220217/topor-1773359509.html
Житель Москвы накинулся с топором на дочь
Житель Москвы накинулся с топором на дочь - РИА Новости, 17.02.2022
Житель Москвы накинулся с топором на дочь
Мужчина на юге Москвы накинулся с топором на свою дочь, женщина в больнице, сообщили РИА Новости правоохранители. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:14
2022-02-17T16:14
2022-02-17T16:14
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Мужчина на юге Москвы накинулся с топором на свою дочь, женщина в больнице, сообщили РИА Новости правоохранители.По информации источника агентства в правоохранительных органах, на Криворожской улице в районе 13 часов мужчина в неадекватном состоянии ударил топором по голове свою дочь. Ее госпитализировали.В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили о проведении проверки и задержании предполагаемого злоумышленника. "Проводится проверка по факту причинения мужчиной телесных повреждений своей родственнице, он задержан", - сказали там.
https://ria.ru/20220217/arest-1773351047.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
Житель Москвы накинулся с топором на дочь
Житель Москвы ударил дочь топором по голове, женщину госпитализировали
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Мужчина на юге Москвы накинулся с топором на свою дочь, женщина в больнице, сообщили РИА Новости правоохранители.
По информации источника агентства в правоохранительных органах, на Криворожской улице в районе 13 часов мужчина в неадекватном состоянии ударил топором по голове свою дочь. Ее госпитализировали.
В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили о проведении проверки и задержании предполагаемого злоумышленника. "Проводится проверка по факту причинения мужчиной телесных повреждений своей родственнице, он задержан", - сказали там.