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Житель Москвы накинулся с топором на дочь
Житель Москвы накинулся с топором на дочь - РИА Новости, 17.02.2022
Житель Москвы накинулся с топором на дочь
Мужчина на юге Москвы накинулся с топором на свою дочь, женщина в больнице, сообщили РИА Новости правоохранители. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T16:14
2022-02-17T16:14
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Мужчина на юге Москвы накинулся с топором на свою дочь, женщина в больнице, сообщили РИА Новости правоохранители.По информации источника агентства в правоохранительных органах, на Криворожской улице в районе 13 часов мужчина в неадекватном состоянии ударил топором по голове свою дочь. Ее госпитализировали.В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили о проведении проверки и задержании предполагаемого злоумышленника. "Проводится проверка по факту причинения мужчиной телесных повреждений своей родственнице, он задержан", - сказали там.
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москва, происшествия
16:14 17.02.2022
 
Житель Москвы накинулся с топором на дочь

Житель Москвы ударил дочь топором по голове, женщину госпитализировали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Мужчина на юге Москвы накинулся с топором на свою дочь, женщина в больнице, сообщили РИА Новости правоохранители.
По информации источника агентства в правоохранительных органах, на Криворожской улице в районе 13 часов мужчина в неадекватном состоянии ударил топором по голове свою дочь. Ее госпитализировали.
В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили о проведении проверки и задержании предполагаемого злоумышленника. "Проводится проверка по факту причинения мужчиной телесных повреждений своей родственнице, он задержан", - сказали там.
Наручники - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
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