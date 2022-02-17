https://ria.ru/20220217/topor-1773359509.html

Житель Москвы накинулся с топором на дочь

Житель Москвы накинулся с топором на дочь - РИА Новости, 17.02.2022

Житель Москвы накинулся с топором на дочь

Мужчина на юге Москвы накинулся с топором на свою дочь, женщина в больнице, сообщили РИА Новости правоохранители. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T16:14

2022-02-17T16:14

2022-02-17T16:14

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Мужчина на юге Москвы накинулся с топором на свою дочь, женщина в больнице, сообщили РИА Новости правоохранители.По информации источника агентства в правоохранительных органах, на Криворожской улице в районе 13 часов мужчина в неадекватном состоянии ударил топором по голове свою дочь. Ее госпитализировали.В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости сообщили о проведении проверки и задержании предполагаемого злоумышленника. "Проводится проверка по факту причинения мужчиной телесных повреждений своей родственнице, он задержан", - сказали там.

https://ria.ru/20220217/arest-1773351047.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия