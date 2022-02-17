12:09 17.02.2022 (обновлено: 16:22 17.02.2022)
Белоруссия будет закупать в России современную технику, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко: Минск будет закупать у Москвы современную технику
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне "Осиповичский" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
© Sputnik / Виктор Толочко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне "Осиповичский" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
ПОЛИГОН ОСИПОВИЧСКИЙ (Белоруссия), 17 фев - РИА Новости. Минск хочет закупать в РФ современную военную технику и вооружение, включая С-400, но рассчитывает в том числе и на "подарок" отдельных образцов, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Есть несколько видов перспективной техники, "Искандер" и не только... И мы будем его (вооружение - ред.) или покупать, или россияне будут нам что-то поставлять за свой счет, потому что армия общая, единая", - сказал Лукашенко журналистам.
Он отметил, что есть несколько вариантов интересной российской военной техники, использовавшейся во время совместных учений, которую бы Минск хотел иметь на своей территории постоянно. "Мы будем эту технику закупать и в качестве подарка получим от своих старших братьев", - сказал белорусский президент.
Лукашенко заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным тему оснащения Белоруссии самым современным вооружением, потому что "белорусская армия находится на острие". Он добавил, что России есть самое современное вооружение. Президент Белоруссии добавил, что в республике также надо создавать учебно-боевые центры, чтобы военные обучались применению такого оружия.
Он отметил, что в созданном совместно с РФ учебно-боевом центре есть комплекс С-400, "а если надо еще пару установок, мы поставим". "Мы ведем речь о закупке нескольких таких установок, можем их установить где-то под Минском", - сказал Лукашенко.