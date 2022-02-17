https://ria.ru/20220217/talyzina-1773409988.html

Талызина опровергла слухи о своем инсульте

Талызина опровергла слухи о своем инсульте - РИА Новости, 17.02.2022

Талызина опровергла слухи о своем инсульте

Валентина Талызина опровергла слухи о своем инсульте. Они появились около трех лет назад, когда актриса на время перестала участвовать в спектаклях, а потом... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T20:57

2022-02-17T20:57

2022-02-17T20:57

шоубиз

знаменитости

валентина талызина

шоу-бизнес

театр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156368/17/1563681709_0:0:2446:1376_1920x0_80_0_0_265552280ac7acaddcc8c7fb11e343e4.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Валентина Талызина опровергла слухи о своем инсульте. Они появились около трех лет назад, когда актриса на время перестала участвовать в спектаклях, а потом была замечена в инвалидной коляске.Поклонники продолжают беспокоиться о здоровье артистки, поскольку даже после возвращения на сцену в спектакле "Волки и овцы" большую часть времени 87-летняя Талызина проводит сидя.Актриса подтвердила наличие проблем с ногами. По ее словам, они не связаны с инсультом.В комментарии порталу "7 дней" она добавила, что до сих пор передвигается при помощи палки.Ранее о своем здоровье рассказал Александр Ильин-старший. У него обнаружили рак на последней стадии.

https://ria.ru/20220122/premiere-1768984077.html

https://ria.ru/20220216/akter-1773226700.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, валентина талызина, шоу-бизнес, театр