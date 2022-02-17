Талызина опровергла слухи о своем инсульте
Талызина опровергла слухи о своем инсульте и подтвердила проблемы с ногами
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Валентина Талызина опровергла слухи о своем инсульте. Они появились около трех лет назад, когда актриса на время перестала участвовать в спектаклях, а потом была замечена в инвалидной коляске.
Поклонники продолжают беспокоиться о здоровье артистки, поскольку даже после возвращения на сцену в спектакле "Волки и овцы" большую часть времени 87-летняя Талызина проводит сидя.
Актриса подтвердила наличие проблем с ногами. По ее словам, они не связаны с инсультом.
"Нет и не было у меня никакого инсульта! У меня полинейропатия. Да, действительно, около трех лет назад у меня отказали ноги. <…> Меня положили в "сосудистое" отделение в незнакомую мне больницу, где было назначено неверное лечение. Меня стали лечить, как при проблемах с сосудами. А полинейропатия – это нервы. А их в последнее время хватало…", – рассказала Талызина.
В комментарии порталу "7 дней" она добавила, что до сих пор передвигается при помощи палки.
"Я прошла долгий курс реабилитации, со мной занимались и продолжают заниматься врачи, массажисты. Теперь я снова могу ходить, хотя не обхожусь пока без палки. Все это время я занималась не только здоровьем – подготовила роль. Если бы у меня был инсульт, разве смогла бы я выучить главную роль и вернуться на сцену?" – заключила звезда.
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