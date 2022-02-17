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Пенсионер получил 1,5 года за "минирование" вышек связи в Хабаровском крае
Пенсионер получил 1,5 года за "минирование" вышек связи в Хабаровском крае - РИА Новости, 17.02.2022
Пенсионер получил 1,5 года за "минирование" вышек связи в Хабаровском крае
Пожилой мужчина за "минирование" вышек связи сотового оператора в Хабаровском крае и Еврейской автономной области (ЕАО) получил 1,5 года условно, мужчина был... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T08:25
2022-02-17T08:25
2022-02-17T08:25
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ХАБАРОВСК, 17 фев - РИА Новости. Пожилой мужчина за "минирование" вышек связи сотового оператора в Хабаровском крае и Еврейской автономной области (ЕАО) получил 1,5 года условно, мужчина был недоволен ценами провайдера, сообщает краевое управление МВД России.По данным полиции, в июле прошлого года, вечером, 65-летний пенсионер, будучи пьяным, позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу и сообщил, что четыре вышки связи, принадлежащие одной из компаний-провайдеров, "заминированы". Объекты находятся в Хабаровске, Хабаровском районе и ЕАО. Проверка показала, что сообщения оказались ложными. Было заведено дело по части 2 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма)."Злоумышленника задержали сотрудники городского отдела полиции №5 в течение дежурных суток. Подсудимый дал признательные показания, активно способствовал раскрытию деяния. Суд постановил признать его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев условно", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина на допросе свой поступок объяснил "недовольством ценовой политикой провайдера". На время следствия и суда он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20220209/khabarovsk-1771796840.html
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происшествия, хабаровск, россия, хабаровский район
Пенсионер получил 1,5 года за "минирование" вышек связи в Хабаровском крае
Пенсионер получил 1,5 года условно за "минирование" вышек связи в Хабаровском крае и ЕАО