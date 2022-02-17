https://ria.ru/20220217/studenty-1773249790.html

В России действуют более 3,5 тысячи студенческих отрядов

В России действуют более 3,5 тысячи студенческих отрядов - РИА Новости, 17.02.2022

В России действуют более 3,5 тысячи студенческих отрядов

На сегодняшний день в России действует более 3,5 тысячи студенческих отрядов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T08:43

2022-02-17T08:43

2022-02-17T08:43

общество

владимир путин

валерий фальков

архангельское

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/17/1594301129_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_09c590f99b0c2d6d3250e1e33603ab63.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. На сегодняшний день в России действует более 3,5 тысячи студенческих отрядов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.День российских студенческих отрядов был учрежден как праздник указом Президента Владимира Путина в 2015 году и ежегодно отмечается 17 февраля."На сегодняшний день в России действует более 3,5 тысячи студенческих отрядов. Они не только занимаются профориентацией молодежи, но и помогают реализовывать важные для страны проекты. Со своей стороны, Правительство также поддерживает активистов. Ежегодно им предоставляются гранты на прохождение дополнительной профессиональной подготовки", - сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.В сообщении уточняется, что при поддержке Правительства молодые люди проходят курсы, которые позволяют им в каникулы устроиться на работу."В 2021 году обучение на курсах прошли более 3,7 тысячи стройотрядовцев. На это было выделено 49 миллионов рублей. В этом году на эти цели планируем направить около 250 миллионов рублей. Бесплатную подготовку смогут пройти 35 тысяч человек", – отметил Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что министерство ежегодно составляет рейтинг региональных студенческих отрядов. В 2021 году в топ-10 вошли Пермское, Татарстанское, Алтайское, Новосибирское, Омское, Крымское, Архангельское, Воронежское, Челябинское и Ростовское отделения РСО. Министерство тесно взаимодействует со студенческими отрядами и реализует программу по содействию занятости студентов и выпускников, говорится в сообщении."В 2021 году 100 тысяч человек трудились в медицинских учреждениях, педагогических и сельскохозяйственных отрядах, на всероссийских и межрегиональных студенческих стройках. В трудовом семестре 2022 года студенческие отряды могут пополнить уже более 150 тысяч бойцов", – рассказал Валерий Фальков, слова которого приводит пресс-служба Правительства.

https://ria.ru/20220202/studenty-1770692630.html

https://ria.ru/20220216/akademotpusk-1773167898.html

архангельское

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, валерий фальков, архангельское, россия