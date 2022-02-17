В России действуют более 3,5 тысячи студенческих отрядов
Вице-премьер Чернышенко: в России действуют более 3,5 тысячи студенческих отрядов
Студенты на лекции. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. На сегодняшний день в России действует более 3,5 тысячи студенческих отрядов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
День российских студенческих отрядов был учрежден как праздник указом Президента Владимира Путина в 2015 году и ежегодно отмечается 17 февраля.
"На сегодняшний день в России действует более 3,5 тысячи студенческих отрядов. Они не только занимаются профориентацией молодежи, но и помогают реализовывать важные для страны проекты. Со своей стороны, Правительство также поддерживает активистов. Ежегодно им предоставляются гранты на прохождение дополнительной профессиональной подготовки", - сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.
В сообщении уточняется, что при поддержке Правительства молодые люди проходят курсы, которые позволяют им в каникулы устроиться на работу.
"В 2021 году обучение на курсах прошли более 3,7 тысячи стройотрядовцев. На это было выделено 49 миллионов рублей. В этом году на эти цели планируем направить около 250 миллионов рублей. Бесплатную подготовку смогут пройти 35 тысяч человек", – отметил Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что министерство ежегодно составляет рейтинг региональных студенческих отрядов. В 2021 году в топ-10 вошли Пермское, Татарстанское, Алтайское, Новосибирское, Омское, Крымское, Архангельское, Воронежское, Челябинское и Ростовское отделения РСО. Министерство тесно взаимодействует со студенческими отрядами и реализует программу по содействию занятости студентов и выпускников, говорится в сообщении.
"В 2021 году 100 тысяч человек трудились в медицинских учреждениях, педагогических и сельскохозяйственных отрядах, на всероссийских и межрегиональных студенческих стройках. В трудовом семестре 2022 года студенческие отряды могут пополнить уже более 150 тысяч бойцов", – рассказал Валерий Фальков, слова которого приводит пресс-служба Правительства.