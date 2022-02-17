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Корветы ТОФ выполнили ракетные пуски на учениях в Охотском море

Корветы ТОФ выполнили ракетные пуски на учениях в Охотском море - РИА Новости, 17.02.2022

Корветы ТОФ выполнили ракетные пуски на учениях в Охотском море

Корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили пуски ракет в Охотском море в рамках учений, отражая нападение кораблей условного противника, сообщили в четверг... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T05:07

2022-02-17T05:07

2022-02-17T05:08

безопасность

россия

охотское море

вооруженные силы рф

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнили пуски ракет в Охотском море в рамках учений, отражая нападение кораблей условного противника, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ТОФ."Корветы "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках планового учения в акватории Охотского моря", - сказали в пресс-службе.Как отметили на ТОФ, по легенде учений экипажи корветов "Громкий" и "Алдар Цыденжапов" обнаружили отряд кораблей условного противника, идущий курсом к территориальным водам РФ. После попытки экипажей корветов установить связь с предполагаемыми нарушителями "противник" применил по кораблям ТОФ ракетное оружие с фактическим пуском ракеты-мишени "Малахит".После входа ракеты-мишени в зону поражения корабельной артиллерии она была обстреляна расчетами 100-миллиметровых артиллерийских установок А-190.Также экипажи корветов потренировались ставить радиолокационные и электронные помехи. Роль противника была отведена экипажу малого ракетного корабля Тихоокеанского флота "Иней".В настоящий момент в учении, проводимом в акватории Охотского моря под руководством командующего флотом адмирала Сергея Авакянца, задействовано свыше 20 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолеты и вертолеты морской авиации.В соответствии с планом подготовки ВС РФ на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокома ВМФ. Основная направленность учений - отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Всего к участию в мероприятиях на всех флотах привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

https://ria.ru/20220217/korabli-1773239851.html

россия

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безопасность, россия, охотское море, вооруженные силы рф, тихоокеанский флот вмф россии