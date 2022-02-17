https://ria.ru/20220217/ssha-1773395304.html

ЕС хочет, чтобы США стали основным поставщиком газа

ЕС хочет, чтобы США стали основным поставщиком газа - РИА Новости, 17.02.2022

ЕС хочет, чтобы США стали основным поставщиком газа

Евросоюз хочет, чтобы Соединенные Штаты стали его основным поставщиком голубого топлива, говорится в документе Еврокомиссии "Торговля СПГ между ЕС и... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:47

2022-02-17T17:47

2022-02-17T18:40

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БРЮССЕЛЬ, 17 фев — РИА Новости. Евросоюз хочет, чтобы Соединенные Штаты стали его основным поставщиком голубого топлива, говорится в документе Еврокомиссии "Торговля СПГ между ЕС и США"."Данные показывают, что в 2021 году экспорт СПГ в ЕС был самым высоким по объему, составив более 22 миллиардов кубических метров с оценочной стоимостью 12 миллиардов евро. В январе 2022 года импорт достиг максимального месячного значения в 4,4 миллиарда кубометров, <…> это оценивается в 4,1 миллиарда евро", — пишет ЕК.В комиссии подчеркнули, что дальнейшее трансатлантическое сотрудничество должно привести к тому, чтобы США стали главным поставщиком газа на континент, которым сейчас остается Россия."Природный газ играет центральную роль в энергетической системе ЕС, в том числе в контексте энергетической трансформации. На его долю приходится 23% спроса на энергию. <…> В настоящее время Европа импортирует около 90% необходимого ей газа, и ожидается, что в ближайшие годы эта доля увеличится", — говорится в документе.Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон провел переговоры с крупными продавцами топлива в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Азии и внутри страны о готовности "временно увеличить" добычу газа для Европы.Высокопоставленный представитель американской администрации заявил журналистам, что подобные меры необходимы на случай прекращения российского транзита через Украину, поскольку в Вашингтоне считают перебои с экспортом по другим маршрутам менее вероятным сценарием. Он выразил уверенность в том, что США смогут за счет альтернативных источников обеспечить потребности Европы в течение остатка весны и зимы.В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу и ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.

https://ria.ru/20220217/zelenskiy-1773206151.html

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в мире, евросоюз, сша, еврокомиссия