Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220217/ssha-1773381439.html
США не отреагировали на предложение по ядерному оружию за рубежом
США не отреагировали на предложение по ядерному оружию за рубежом - РИА Новости, 17.02.2022
США не отреагировали на предложение по ядерному оружию за рубежом
США не стали реагировать на предложение РФ вернуть на свою территорию ядерное оружие и отказаться от его развертывания за рубежом, заявило министерство... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T17:11
2022-02-17T18:01
в мире
сергей лавров
владимир путин
джон салливан
восточная европа
сша
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/68/1487936840_0:350:4796:3048_1920x0_80_0_0_5a2b4ac746c769fc42e2c49f50ad0a6a.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. США не стали реагировать на предложение РФ вернуть на свою территорию ядерное оружие и отказаться от его развертывания за рубежом, заявило министерство иностранных дел России в ответ на реакцию Вашингтона по российским гарантиям безопасности.Посол США в Москве Джон Салливан ранее днем посетил здание МИД РФ. Пробыв там около 15 минут, дипломат покинул российское дипведомство без общения с журналистами. Как информировал МИД РФ, Москва передала послу США реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности."В своем документе США не стали реагировать на такой элемент "пакета" предложенных нами мер, как вывод на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказ от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории, и ограничились упоминанием необходимости заняться на площадке стратегического диалога решением проблемы нестратегического ядерного оружия без учета особенностей его дислокации и иных факторов, влияющих на безопасность сторон", - говорится в заявлении.В министерстве пояснили, что в предложениях РФ речь идет о решении проблемы наличия на территории некоторых неядерных государств НАТО – в нарушение ДНЯО – ядерного оружия США, которое способно поражать цели на территории России, что включало бы и ликвидацию инфраструктуры для быстрого развертывания таких вооружений в Европе, а также прекращение натовской практики тренировок и учений по обращению с этим оружием, в которые вовлекаются неядерные государства-члены НАТО."Без устранения этого раздражителя обсуждение тематики нестратегического ядерного оружия невозможно", - добавило министерство.В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://ria.ru/20220217/voyska-1773382734.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220217/mid-1773398504.html
восточная европа
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148793/68/1487936840_535:0:4599:3048_1920x0_80_0_0_d5c743403917f56748cc23c46614459f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, владимир путин, джон салливан, восточная европа, сша, россия, нато
17:11 17.02.2022 (обновлено: 18:01 17.02.2022)
 
США не отреагировали на предложение по ядерному оружию за рубежом

МИД: США не отреагировали на предложение отказаться от ядерного оружия за рубежом

© AP Photo / Charlie RiedelАмериканская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© AP Photo / Charlie Riedel
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. США не стали реагировать на предложение РФ вернуть на свою территорию ядерное оружие и отказаться от его развертывания за рубежом, заявило министерство иностранных дел России в ответ на реакцию Вашингтона по российским гарантиям безопасности.
Посол США в Москве Джон Салливан ранее днем посетил здание МИД РФ. Пробыв там около 15 минут, дипломат покинул российское дипведомство без общения с журналистами. Как информировал МИД РФ, Москва передала послу США реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности.
Погрузка на железнодорожный транспорт для убытия в пункты постоянной дислокации подразделений Южного военного округа. Кадр видео
Вчера, 17:14
МИД отметил неприемлемость требований вывести войска из российских районов
"В своем документе США не стали реагировать на такой элемент "пакета" предложенных нами мер, как вывод на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказ от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории, и ограничились упоминанием необходимости заняться на площадке стратегического диалога решением проблемы нестратегического ядерного оружия без учета особенностей его дислокации и иных факторов, влияющих на безопасность сторон", - говорится в заявлении.
В министерстве пояснили, что в предложениях РФ речь идет о решении проблемы наличия на территории некоторых неядерных государств НАТО – в нарушение ДНЯО – ядерного оружия США, которое способно поражать цели на территории России, что включало бы и ликвидацию инфраструктуры для быстрого развертывания таких вооружений в Европе, а также прекращение натовской практики тренировок и учений по обращению с этим оружием, в которые вовлекаются неядерные государства-члены НАТО.
"Без устранения этого раздражителя обсуждение тематики нестратегического ядерного оружия невозможно", - добавило министерство.
В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
Вчера, 17:56В мире
МИД РФ сделал однозначное заявление по поводу "вторжения" России на Украину
 
В миреСергей ЛавровВладимир ПутинДжон СалливанВосточная ЕвропаСШАРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала