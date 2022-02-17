https://ria.ru/20220217/ssha-1773381439.html

США не отреагировали на предложение по ядерному оружию за рубежом

США не отреагировали на предложение по ядерному оружию за рубежом - РИА Новости, 17.02.2022

США не отреагировали на предложение по ядерному оружию за рубежом

США не стали реагировать на предложение РФ вернуть на свою территорию ядерное оружие и отказаться от его развертывания за рубежом, заявило министерство... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T17:11

2022-02-17T17:11

2022-02-17T18:01

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. США не стали реагировать на предложение РФ вернуть на свою территорию ядерное оружие и отказаться от его развертывания за рубежом, заявило министерство иностранных дел России в ответ на реакцию Вашингтона по российским гарантиям безопасности.Посол США в Москве Джон Салливан ранее днем посетил здание МИД РФ. Пробыв там около 15 минут, дипломат покинул российское дипведомство без общения с журналистами. Как информировал МИД РФ, Москва передала послу США реакцию на американский ответ по гарантиям безопасности."В своем документе США не стали реагировать на такой элемент "пакета" предложенных нами мер, как вывод на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказ от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории, и ограничились упоминанием необходимости заняться на площадке стратегического диалога решением проблемы нестратегического ядерного оружия без учета особенностей его дислокации и иных факторов, влияющих на безопасность сторон", - говорится в заявлении.В министерстве пояснили, что в предложениях РФ речь идет о решении проблемы наличия на территории некоторых неядерных государств НАТО – в нарушение ДНЯО – ядерного оружия США, которое способно поражать цели на территории России, что включало бы и ликвидацию инфраструктуры для быстрого развертывания таких вооружений в Европе, а также прекращение натовской практики тренировок и учений по обращению с этим оружием, в которые вовлекаются неядерные государства-члены НАТО."Без устранения этого раздражителя обсуждение тематики нестратегического ядерного оружия невозможно", - добавило министерство.В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц. По словам министра, президент в принципиальном плане одобрил документ, в ближайшее время он будет передан США и НАТО. Лавров заверил, что российская сторона опубликует документ после того, как он будет передан в западные столицы.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://ria.ru/20220217/voyska-1773382734.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220217/mid-1773398504.html

восточная европа

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в мире, сергей лавров, владимир путин, джон салливан, восточная европа, сша, россия, нато