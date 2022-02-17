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Эксперт объяснил, зачем США раздувают тему эскалации вокруг Украины

Эксперт объяснил, зачем США раздувают тему эскалации вокруг Украины - РИА Новости, 17.02.2022

Эксперт объяснил, зачем США раздувают тему эскалации вокруг Украины

США при помощи западных СМИ раздувают тему эскалации вокруг Украины, чтобы вылепить из Москвы образ опасного врага для Европы и окончательно ослабить РФ, тогда... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T09:48

2022-02-17T09:48

2022-02-17T09:49

игорь конашенков

сергей лавров

дмитрий песков

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восточная европа

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украина

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ПЕКИН, 17 фев – РИА Новости, Анна Раткогло. США при помощи западных СМИ раздувают тему эскалации вокруг Украины, чтобы вылепить из Москвы образ опасного врага для Европы и окончательно ослабить РФ, тогда Вашингтон беспрепятственно сможет продолжать манипулировать европейской безопасностью и стратегическими ресурсами, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" (Taihe) Чэн Хунган."Бесспорным фактом является то, что западные СМИ всячески раздувают "вторжение" России на Украину и что движущей силой этой паники являются США. Официальные лица США продолжают фабриковать и распространять ложь о "вторжении" России на Украину, используя это как повод для непрерывного усиления вмешательства Вашингтона в ситуацию в Европе, что в полной мере доказывает моральное и политическое падение нынешней администрации США, а также демонстрирует уродливое лицо политики гегемонии и грубой силы", - заявил Чэн Хунган.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.По словам Чэн Хунгана, "Вашингтон использует Украину в качестве инструмента для достижения двух основных целей: посеять панику в Восточной Европе и на длительное время втянуть Москву в срежиссированный США ограниченный военный конфликт и тем самым добиться цели полного ослабления России".Вторая цель, по мнению аналитика, заключается в том, чтобы "вылепить из России образ "опасного врага" для Европы, тогда США смогут еще долго продолжать манипулировать делами в сфере европейской безопасности, выстраивая единый фронт против России, где у Вашингтона будет ведущая роль в борьбе за европейские геополитические и стратегические ресурсы".Чэн Хунган указал, что, рассматривая вопрос о том, с какой целью Россия провела военные учения в районе границ с Украиной, следует учитывать как минимум два аспекта."Во-первых, размещение войск суверенной страны и проведение военных учений на ее собственной территории являются исключительно внутренними делами этой страны, и никакое другое государство не имеет права вмешиваться", - указал аналитик.Во-вторых, подчеркнул он, "США и НАТО на протяжении определенного периода времени шаг за шагом оказывали давление на Россию, наращивая свою военную мощь в Восточной Европе, расширяя развертывание стратегических вооружений и снабжая Украину летальными вооружениями, Россия предложила США и НАТО проект договора по обеспечению безопасности, но положительного отклика на Западе так и не получила"."Можно сказать, что... проведение учений – это нормальная реакция России в ответ на сложившуюся ситуацию", - сказал он, добавив, что это можно считать своего рода заявлением для защиты собственных интересов и "делать из этого вывод о том, что Россия готовится" к эскалации на Украине, "нелогично и абсурдно".По его словам, возвращение войск РФ в места постоянной дислокации после учений доказывает, что "слухи правительства США и некоторых западных СМИ о том, что Россия "вторгнется" на Украину беспочвенны".Заявления о том, что Россия якобы готовит провокации на Украине, продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений. В понедельник президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во вторник, что Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации. Отвод военных к местам дислокации после учений - это обычная практика, никакой новизны нет, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам на вопрос, означает ли отвод войск деэскалацию ситуации вокруг Украины.Чэн Хунган отметил, что дипломатические усилия России по решению украинского вопроса не прекращаются, а дверь для переговоров остается открытой."Все стороны прилагают усилия, чтобы найти мирное решение украинского вопроса", указал он, отметив, что об этом свидетельствуют события последних месяцев, начиная с недавних интенсивных переговоров президента России Владимира Путина с главами крупнейших европейских стран, видеосаммита лидеров России и США и заканчивая попытками возобновить переговоры в "нормандском формате" и вернуться к минским договоренностям по урегулированию в Донбассе."Считаю, что мирное урегулирование украинского кризиса дипломатическим путем является единственно правильным выбором", - подчеркнул Чэн Хунган.

https://ria.ru/20220217/ukraina-1773254777.html

https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773140060.html

https://ria.ru/20220216/vtorzhenie-1773061428.html

https://ria.ru/20220215/ukraina-1772914091.html

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игорь конашенков, сергей лавров, дмитрий песков, киев, восточная европа, нато, в мире, украина, россия, сша