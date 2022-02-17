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Наука
https://ria.ru/20220217/sputnik-1773251393.html
Российская ракета 6 апреля запустит спутники Galileo
Российская ракета 6 апреля запустит спутники Galileo - РИА Новости, 17.02.2022
Российская ракета 6 апреля запустит спутники Galileo
Ракета "Союз-СТ-Б" 6 апреля 2022 года запустит на орбиту два европейских навигационных спутника Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает в... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T08:59
2022-02-17T08:59
наука
космос - риа наука
французская гвиана
россия
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ракета "Союз-СТ-Б" 6 апреля 2022 года запустит на орбиту два европейских навигационных спутника Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает в четверг "Роскосмос"."На стартовом комплексе "Союз" в Гвианском космическом центре (Французская Гвиана) стартовали работы в рамках 28-ой пусковой кампании. Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" и двумя космическими аппаратами Galileo FOC M10 запланирован на 6 апреля 2022 года (5 апреля — по местному времени)", - говорится в сообщении.Это будет уже второй запуск аппаратов Galileo, "пересаженных" с ракеты Ariane 6 на "Союз" из-за неготовности европейского носителя.В сентябре 2017 года был подписан контракт на запуск четырех аппаратов Galileo двумя ракетами Ariane 6, предусматривавший в качестве запасного варианта использование ракет "Союз". Из-за задержки первого пуска Ariane 6 оба старта были перенесены на "Союзы".Как сообщал ранее РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, еще один старт двух Galileo на "Союзе" должен пройти в сентябре 2022 года. По его словам, это связано с тем, что ракета Ariane 6, которую намечалось использовать для запуска спутников Galileo, полетит не ранее конца 2022 года.
https://ria.ru/20220210/sputniki-1772176198.html
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космос - риа наука, французская гвиана, россия
08:59 17.02.2022
 
Российская ракета 6 апреля запустит спутники Galileo

Российская ракета 6 апреля запустит европейские навигационные спутники Galileo

© Фото : ESA/CNES/Arianespace/Optique Vidéo du CSG - S MartinЗапуск ракеты-носителя "Союз СТ-Б" со спутниками Galileo
Запуск ракеты-носителя Союз СТ-Б со спутниками Galileo - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Фото : ESA/CNES/Arianespace/Optique Vidéo du CSG - S Martin
Запуск ракеты-носителя "Союз СТ-Б" со спутниками Galileo. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ракета "Союз-СТ-Б" 6 апреля 2022 года запустит на орбиту два европейских навигационных спутника Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает в четверг "Роскосмос".
"На стартовом комплексе "Союз" в Гвианском космическом центре (Французская Гвиана) стартовали работы в рамках 28-ой пусковой кампании. Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" и двумя космическими аппаратами Galileo FOC M10 запланирован на 6 апреля 2022 года (5 апреля — по местному времени)", - говорится в сообщении.
Это будет уже второй запуск аппаратов Galileo, "пересаженных" с ракеты Ariane 6 на "Союз" из-за неготовности европейского носителя.
В сентябре 2017 года был подписан контракт на запуск четырех аппаратов Galileo двумя ракетами Ariane 6, предусматривавший в качестве запасного варианта использование ракет "Союз". Из-за задержки первого пуска Ariane 6 оба старта были перенесены на "Союзы".
Как сообщал ранее РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, еще один старт двух Galileo на "Союзе" должен пройти в сентябре 2022 года. По его словам, это связано с тем, что ракета Ariane 6, которую намечалось использовать для запуска спутников Galileo, полетит не ранее конца 2022 года.
Вид на Землю из Космоса - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 23:59
Компания Astra не смогла вывести спутники на орбиту во время запуска
 
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