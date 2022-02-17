https://ria.ru/20220217/sputnik-1773251393.html

Российская ракета 6 апреля запустит спутники Galileo

Российская ракета 6 апреля запустит спутники Galileo - РИА Новости, 17.02.2022

Российская ракета 6 апреля запустит спутники Galileo

Ракета "Союз-СТ-Б" 6 апреля 2022 года запустит на орбиту два европейских навигационных спутника Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает в... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T08:59

2022-02-17T08:59

2022-02-17T08:59

наука

космос - риа наука

французская гвиана

россия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ракета "Союз-СТ-Б" 6 апреля 2022 года запустит на орбиту два европейских навигационных спутника Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает в четверг "Роскосмос"."На стартовом комплексе "Союз" в Гвианском космическом центре (Французская Гвиана) стартовали работы в рамках 28-ой пусковой кампании. Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" и двумя космическими аппаратами Galileo FOC M10 запланирован на 6 апреля 2022 года (5 апреля — по местному времени)", - говорится в сообщении.Это будет уже второй запуск аппаратов Galileo, "пересаженных" с ракеты Ariane 6 на "Союз" из-за неготовности европейского носителя.В сентябре 2017 года был подписан контракт на запуск четырех аппаратов Galileo двумя ракетами Ariane 6, предусматривавший в качестве запасного варианта использование ракет "Союз". Из-за задержки первого пуска Ariane 6 оба старта были перенесены на "Союзы".Как сообщал ранее РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, еще один старт двух Galileo на "Союзе" должен пройти в сентябре 2022 года. По его словам, это связано с тем, что ракета Ariane 6, которую намечалось использовать для запуска спутников Galileo, полетит не ранее конца 2022 года.

https://ria.ru/20220210/sputniki-1772176198.html

французская гвиана

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космос - риа наука, французская гвиана, россия