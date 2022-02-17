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У "Губки Боба" будет три новых спин-оффа и фильм про главного героя
У "Губки Боба" будет три новых спин-оффа и фильм про главного героя - РИА Новости, 17.02.2022
У "Губки Боба" будет три новых спин-оффа и фильм про главного героя
На студии Nickelodeon работают над созданием трех спин-оффов по вселенной "Губки Боба", а также над фильмом о надоедливом оптимисте из Бикини Боттом. Об этом... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T04:05
2022-02-17T04:05
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На студии Nickelodeon работают над созданием трех спин-оффов по вселенной "Губки Боба", а также над фильмом о надоедливом оптимисте из Бикини Боттом. Об этом сообщает Deadline. Про кого именно из персонажей снимут новые спин-оффы, пока не раскрывается. Но известно, что первый из них выйдет уже в 2023 году. Анонсированные картины не первые проекты, посредством которых расширяется вселенная культового сериала. В прошлом году стартовал "Лагерь "Коралл": Детство Губки Боба". В нем рассказывается о приключениях Квадратных Штанов в возрасте десяти лет. Следом вышел сериал, посвященный лучшему другу Губки, — "Шоу Патрика Стара". Сериал "Губка Боб Квадратные Штаны" был создан морским биологом и аниматором Стивеном Хилленбергом. Премьер шоу состоялась в эфире 1 мая 1999 года.
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новости культуры, кино и сериалы
У "Губки Боба" будет три новых спин-оффа и фильм про главного героя
У "Губки Боба" будет три новых спин-оффа и фильм про главного героя
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
На студии Nickelodeon работают над созданием трех спин-оффов по вселенной "Губки Боба", а также над фильмом о надоедливом оптимисте из Бикини Боттом. Об этом сообщает
Deadline.
Про кого именно из персонажей снимут новые спин-оффы, пока не раскрывается. Но известно, что первый из них выйдет уже в 2023 году.
Анонсированные картины не первые проекты, посредством которых расширяется вселенная культового сериала. В прошлом году стартовал "Лагерь "Коралл": Детство Губки Боба". В нем рассказывается о приключениях Квадратных Штанов в возрасте десяти лет. Следом вышел сериал, посвященный лучшему другу Губки, — "Шоу Патрика Стара".
Сериал "Губка Боб Квадратные Штаны" был создан морским биологом и аниматором Стивеном Хилленбергом. Премьер шоу состоялась в эфире 1 мая 1999 года.