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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220217/spongebob-1773186684.html
У "Губки Боба" будет три новых спин-оффа и фильм про главного героя
У "Губки Боба" будет три новых спин-оффа и фильм про главного героя - РИА Новости, 17.02.2022
У "Губки Боба" будет три новых спин-оффа и фильм про главного героя
На студии Nickelodeon работают над созданием трех спин-оффов по вселенной "Губки Боба", а также над фильмом о надоедливом оптимисте из Бикини Боттом. Об этом... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T04:05
2022-02-17T04:05
культура
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кино и сериалы
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На студии Nickelodeon работают над созданием трех спин-оффов по вселенной "Губки Боба", а также над фильмом о надоедливом оптимисте из Бикини Боттом. Об этом сообщает Deadline. Про кого именно из персонажей снимут новые спин-оффы, пока не раскрывается. Но известно, что первый из них выйдет уже в 2023 году. Анонсированные картины не первые проекты, посредством которых расширяется вселенная культового сериала. В прошлом году стартовал "Лагерь "Коралл": Детство Губки Боба". В нем рассказывается о приключениях Квадратных Штанов в возрасте десяти лет. Следом вышел сериал, посвященный лучшему другу Губки, — "Шоу Патрика Стара". Сериал "Губка Боб Квадратные Штаны" был создан морским биологом и аниматором Стивеном Хилленбергом. Премьер шоу состоялась в эфире 1 мая 1999 года.
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новости культуры, кино и сериалы
04:05 17.02.2022
 
У "Губки Боба" будет три новых спин-оффа и фильм про главного героя

У "Губки Боба" будет три новых спин-оффа и фильм про главного героя

© Фото : NickelodeonКадр из мультсериала "Губка Боб Квадратные Штаны"
Кадр из мультсериала Губка Боб Квадратные Штаны - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Фото : Nickelodeon
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На студии Nickelodeon работают над созданием трех спин-оффов по вселенной "Губки Боба", а также над фильмом о надоедливом оптимисте из Бикини Боттом. Об этом сообщает Deadline.
Про кого именно из персонажей снимут новые спин-оффы, пока не раскрывается. Но известно, что первый из них выйдет уже в 2023 году.
Анонсированные картины не первые проекты, посредством которых расширяется вселенная культового сериала. В прошлом году стартовал "Лагерь "Коралл": Детство Губки Боба". В нем рассказывается о приключениях Квадратных Штанов в возрасте десяти лет. Следом вышел сериал, посвященный лучшему другу Губки, — "Шоу Патрика Стара".
Сериал "Губка Боб Квадратные Штаны" был создан морским биологом и аниматором Стивеном Хилленбергом. Премьер шоу состоялась в эфире 1 мая 1999 года.
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