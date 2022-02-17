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Завершились съемки приквела "Игры престолов"
Завершились съемки приквела "Игры престолов" - РИА Новости, 17.02.2022
Завершились съемки приквела "Игры престолов"
Завершились съемки "Дома дракона", приквела "Игры престолов". Об этом сообщает Deadline. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:48
2022-02-17T12:48
2022-02-17T17:08
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Завершились съемки "Дома дракона", приквела "Игры престолов". Об этом сообщает Deadline.Директор по контенту HBO и HBO Max Кейси Блойс рассказал изданию о том, что сейчас ведутся переговоры с командой сериала, чтобы определить, когда выпускать проект. Менеджер признал, что компания не спешила анонсировать дату премьеры из-за опасений, что пандемия может повлиять на ход работы над шоу и релиз придется переносить. Но сейчас производство уже завершено, а значит, фанаты "Игры престолов" скоро смогут узнать, когда "Дом дракона" выйдет в эфир. В сериале сыграли Мэтт Смит, Уил Джонсон, Джон Макмиллан, Саванна Стейн, Тео Нейт, Эмма Д’Арси, Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Рис Иванс и другие.Шоураннеры проекта — Райан Кондал и Мигель Сапочник. Последний также снял пилотный эпизод и еще несколько серий. Действие в "Доме дракона" происходит за 200 лет до событий, показанных в "Игре престолов", и фокусируется на взлете и падении Дома Таргариенов.
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РИА Новости
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новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал)
12:48 17.02.2022 (обновлено: 17:08 17.02.2022)
Завершились съемки приквела "Игры престолов"
Завершились съемки "Дома дракона", приквела "Игры престолов"
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости.
Завершились съемки "Дома дракона", приквела "Игры престолов". Об этом сообщает
Deadline.
Директор по контенту HBO и HBO Max Кейси Блойс рассказал изданию о том, что сейчас ведутся переговоры с командой сериала, чтобы определить, когда выпускать проект. Менеджер признал, что компания не спешила анонсировать дату премьеры из-за опасений, что пандемия может повлиять на ход работы над шоу и релиз придется переносить. Но сейчас производство уже завершено, а значит, фанаты "Игры престолов" скоро смогут узнать, когда "Дом дракона" выйдет в эфир.
В сериале сыграли Мэтт Смит, Уил Джонсон, Джон Макмиллан, Саванна Стейн, Тео Нейт, Эмма Д’Арси, Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Рис Иванс и другие.
Шоураннеры проекта — Райан Кондал и Мигель Сапочник. Последний также снял пилотный эпизод и еще несколько серий.
Действие в "Доме дракона" происходит за 200 лет до событий, показанных в "Игре престолов", и фокусируется на взлете и падении Дома Таргариенов.