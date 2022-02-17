Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220217/spinoff-1773285084.html
Завершились съемки приквела "Игры престолов"
Завершились съемки приквела "Игры престолов" - РИА Новости, 17.02.2022
Завершились съемки приквела "Игры престолов"
Завершились съемки "Дома дракона", приквела "Игры престолов". Об этом сообщает Deadline. РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T12:48
2022-02-17T17:08
культура
новости культуры
кино и сериалы
игра престолов (сериал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755824586_0:7:3617:2042_1920x0_80_0_0_2e3a9b9fb29f0c5e951dc43c1a1ea5f5.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Завершились съемки "Дома дракона", приквела "Игры престолов". Об этом сообщает Deadline.Директор по контенту HBO и HBO Max Кейси Блойс рассказал изданию о том, что сейчас ведутся переговоры с командой сериала, чтобы определить, когда выпускать проект. Менеджер признал, что компания не спешила анонсировать дату премьеры из-за опасений, что пандемия может повлиять на ход работы над шоу и релиз придется переносить. Но сейчас производство уже завершено, а значит, фанаты "Игры престолов" скоро смогут узнать, когда "Дом дракона" выйдет в эфир. В сериале сыграли Мэтт Смит, Уил Джонсон, Джон Макмиллан, Саванна Стейн, Тео Нейт, Эмма Д’Арси, Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Рис Иванс и другие.Шоураннеры проекта — Райан Кондал и Мигель Сапочник. Последний также снял пилотный эпизод и еще несколько серий. Действие в "Доме дракона" происходит за 200 лет до событий, показанных в "Игре престолов", и фокусируется на взлете и падении Дома Таргариенов.
https://ria.ru/20211025/drakon-1755832976.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755824586_443:0:3174:2048_1920x0_80_0_0_1aad430ececf3c067c9ee5a7762dce3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, игра престолов (сериал)
12:48 17.02.2022 (обновлено: 17:08 17.02.2022)
 
Завершились съемки приквела "Игры престолов"

Завершились съемки "Дома дракона", приквела "Игры престолов"

© HBO Max/YoutubeКадр из сериала "Дом Дракона"
Кадр из сериала Дом Дракона
© HBO Max/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Завершились съемки "Дома дракона", приквела "Игры престолов". Об этом сообщает Deadline.
Директор по контенту HBO и HBO Max Кейси Блойс рассказал изданию о том, что сейчас ведутся переговоры с командой сериала, чтобы определить, когда выпускать проект. Менеджер признал, что компания не спешила анонсировать дату премьеры из-за опасений, что пандемия может повлиять на ход работы над шоу и релиз придется переносить. Но сейчас производство уже завершено, а значит, фанаты "Игры престолов" скоро смогут узнать, когда "Дом дракона" выйдет в эфир.
В сериале сыграли Мэтт Смит, Уил Джонсон, Джон Макмиллан, Саванна Стейн, Тео Нейт, Эмма Д’Арси, Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Рис Иванс и другие.
Шоураннеры проекта — Райан Кондал и Мигель Сапочник. Последний также снял пилотный эпизод и еще несколько серий.
Действие в "Доме дракона" происходит за 200 лет до событий, показанных в "Игре престолов", и фокусируется на взлете и падении Дома Таргариенов.
Кадр из сериала Дом Дракона
25 октября 2021, 01:05Культура
Шоураннер "Дома дракона" раскрыл отличие приквела от "Игры престолов"
 
КультураНовости культурыКино и сериалыИгра престолов (сериал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала