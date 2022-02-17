https://ria.ru/20220217/spetsnaz-1773281383.html

Спецназ под Новосибирском разгромил "базу боевиков"

Спецназ под Новосибирском разгромил "базу боевиков" - РИА Новости, 17.02.2022

Спецназ под Новосибирском разгромил "базу боевиков"

Подразделения специального назначения Центрального военного округа в ходе ночного учения в Новосибирской области отработали уничтожение лагеря условного... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T11:35

2022-02-17T11:35

2022-02-17T16:57

безопасность

ак-12

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 17 фев – РИА Новости. Подразделения специального назначения Центрального военного округа в ходе ночного учения в Новосибирской области отработали уничтожение лагеря условного противника, сообщает в четверг пресс-служба ЦВО.По замыслу учения, экипажи вертолетов Ми-8АМТШ ночью обеспечили скрытную высадку групп спецназа в тыл условного противника на удалении до 3 километров. Десантирование выполнялось в полной боевой экипировке с помощью парашютных систем "Арбалет-2" с высоты около километра."Далее военнослужащие совершили марш в зону выполнения специальных задач, бесшумно проникли на территорию неприятеля и провели минирование особо важных объектов и военной техники. Отойдя на безопасное расстояние, произвели дистанционный подрыв заминированных объектов. Далее спецназовцы уничтожили разрозненные группы "противника" из автоматов АК-12 и пулеметов "Печенег", - говорится в сообщении.В учении приняло участие свыше 300 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.

https://ria.ru/20220102/stantsii-1766400261.html

https://ria.ru/20210805/ucheniya-1744435326.html

новосибирская область

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безопасность, ак-12, новосибирская область