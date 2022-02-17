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https://ria.ru/20220217/spetsnaz-1773281383.html
Спецназ под Новосибирском разгромил "базу боевиков"
Спецназ под Новосибирском разгромил "базу боевиков" - РИА Новости, 17.02.2022
Спецназ под Новосибирском разгромил "базу боевиков"
Подразделения специального назначения Центрального военного округа в ходе ночного учения в Новосибирской области отработали уничтожение лагеря условного... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T11:35
2022-02-17T16:57
безопасность
ак-12
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 17 фев – РИА Новости. Подразделения специального назначения Центрального военного округа в ходе ночного учения в Новосибирской области отработали уничтожение лагеря условного противника, сообщает в четверг пресс-служба ЦВО.По замыслу учения, экипажи вертолетов Ми-8АМТШ ночью обеспечили скрытную высадку групп спецназа в тыл условного противника на удалении до 3 километров. Десантирование выполнялось в полной боевой экипировке с помощью парашютных систем "Арбалет-2" с высоты около километра."Далее военнослужащие совершили марш в зону выполнения специальных задач, бесшумно проникли на территорию неприятеля и провели минирование особо важных объектов и военной техники. Отойдя на безопасное расстояние, произвели дистанционный подрыв заминированных объектов. Далее спецназовцы уничтожили разрозненные группы "противника" из автоматов АК-12 и пулеметов "Печенег", - говорится в сообщении.В учении приняло участие свыше 300 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.
https://ria.ru/20220102/stantsii-1766400261.html
https://ria.ru/20210805/ucheniya-1744435326.html
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безопасность, ак-12, новосибирская область
11:35 17.02.2022 (обновлено: 16:57 17.02.2022)
 
Спецназ под Новосибирском разгромил "базу боевиков"

Спецназ под Новосибирском отработал ночной разгром базы боевиков

© РИА Новости / Павел КомаровМомент учений новосибирского спецназа
Момент учений новосибирского спецназа - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Павел Комаров
Момент учений новосибирского спецназа. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 17 фев – РИА Новости. Подразделения специального назначения Центрального военного округа в ходе ночного учения в Новосибирской области отработали уничтожение лагеря условного противника, сообщает в четверг пресс-служба ЦВО.
По замыслу учения, экипажи вертолетов Ми-8АМТШ ночью обеспечили скрытную высадку групп спецназа в тыл условного противника на удалении до 3 километров. Десантирование выполнялось в полной боевой экипировке с помощью парашютных систем "Арбалет-2" с высоты около километра.
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"Далее военнослужащие совершили марш в зону выполнения специальных задач, бесшумно проникли на территорию неприятеля и провели минирование особо важных объектов и военной техники. Отойдя на безопасное расстояние, произвели дистанционный подрыв заминированных объектов. Далее спецназовцы уничтожили разрозненные группы "противника" из автоматов АК-12 и пулеметов "Печенег", - говорится в сообщении.
В учении приняло участие свыше 300 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.
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БезопасностьАК-12Новосибирская область
 
 
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