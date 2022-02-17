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Парламент Казахстана одобрил договор о военном сотрудничестве с Россией
Парламент Казахстана одобрил договор о военном сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 17.02.2022
Парламент Казахстана одобрил договор о военном сотрудничестве с Россией
Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили законопроект о ратификации договора между республикой и Россией РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T07:45
2022-02-17T09:31
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в мире
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АЛМА-АТА, 17 фев - РИА Новости. Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили законопроект о ратификации договора между республикой и Россией о военном сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.Договор между Казахстаном и Россией о военном сотрудничестве был подписан 16 октября 2020 года в Нур-Султане взамен аналогичного договора от 28 марта 1994 года.Ранее заместитель министра обороны Казахстана Дарын Туяков сообщал парламентариям, что договор подписан с целью актуализации и дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя государствами, так как положения договора от 1994 года "устарели с учетом реалий современности, а также уже реализованы".Нормы договора направлены на осуществление военного сотрудничества в совместном планировании применения войск в интересах обеспечения безопасности государств и противодействия вызовам и угрозам региональной безопасности, а также взаимодействие по другим направлениям военного сотрудничества между двумя странами.Договор дает возможность осуществлять военное сотрудничество в таких сферах, как оперативная и боевая подготовка, миротворческая деятельность, военное образование и наука, деятельность войск и их всестороннее обеспечение, совершенствование двусторонней нормативно-правовой базы, культура, спорт и другие направления военного сотрудничества.Принятый парламентом закон направлен на подпись главе государства.
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россия, казахстан, в мире
07:45 17.02.2022 (обновлено: 09:31 17.02.2022)
 
Парламент Казахстана одобрил договор о военном сотрудничестве с Россией

Верхняя палата парламента Казахстана одобрила договор о военном сотрудничестве с Россией

© Sputnik / Вячеслав ВодневЗдание сената парламента Казахстана
Здание сената парламента Казахстана - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© Sputnik / Вячеслав Воднев
Здание сената парламента Казахстана. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 17 фев - РИА Новости. Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрили законопроект о ратификации договора между республикой и Россией о военном сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
Договор между Казахстаном и Россией о военном сотрудничестве был подписан 16 октября 2020 года в Нур-Султане взамен аналогичного договора от 28 марта 1994 года.
Ранее заместитель министра обороны Казахстана Дарын Туяков сообщал парламентариям, что договор подписан с целью актуализации и дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя государствами, так как положения договора от 1994 года "устарели с учетом реалий современности, а также уже реализованы".
Нормы договора направлены на осуществление военного сотрудничества в совместном планировании применения войск в интересах обеспечения безопасности государств и противодействия вызовам и угрозам региональной безопасности, а также взаимодействие по другим направлениям военного сотрудничества между двумя странами.
Договор дает возможность осуществлять военное сотрудничество в таких сферах, как оперативная и боевая подготовка, миротворческая деятельность, военное образование и наука, деятельность войск и их всестороннее обеспечение, совершенствование двусторонней нормативно-правовой базы, культура, спорт и другие направления военного сотрудничества.
Принятый парламентом закон направлен на подпись главе государства.
Здание парламента Республики Казахстан - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
07:34
Парламент Казахстана одобрил поправки об общем рынке электроэнергии ЕАЭС
 
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