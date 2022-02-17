https://ria.ru/20220217/sobaki-1773328244.html

В Кремле прокомментировали проблему нападения бездомных собак

В Кремле прокомментировали проблему нападения бездомных собак - РИА Новости, 17.02.2022

В Кремле прокомментировали проблему нападения бездомных собак

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал законодателям вопрос, как решать проблему нападений бездомных собак. РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T14:18

2022-02-17T14:18

2022-02-17T14:18

собаки

общество

валентина матвиенко

россия

дмитрий песков

животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594390675_0:285:3020:1983_1920x0_80_0_0_0235baad6b2e291efc56f5354f2feba3.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал законодателям вопрос, как решать проблему нападений бездомных собак."Я не смогу вам сейчас сформулировать. Проблема такая есть. Наверное, это вопрос для наших законодателей, для наших депутатов. Проблема есть в разных регионах. Тема усиления ответственности хозяев животных давно на повестке дня, ее давно обсуждают. Сплошь и рядом примеры безответственного отношения к домашним питомцам. Но как это оформить, на что поставить акценты - это вопрос к законодателям", - сказал Песков, отвечая на вопрос, нужно ли что-то делать с животными и ужесточать ответственность владельцев.За последнее время в разных регионах России произошел ряд нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о необходимости усилить ответственность чиновников на местах.В Генеральной прокуратуре РФ сообщили о низкой эффективности работы органов исполнительной власти по решению проблемы бездомных собак и недостаточности принимаемых мер по выявлению и пресечению нарушений. Кроме того, считают в надзорном ведомстве, слабая проработка законодательных норм способствует "вседозволенности и безнаказанности" в сфере обращения с животными.

https://ria.ru/20220217/shkolnitsa-1773277376.html

https://ria.ru/20220126/staya-1769532864.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

собаки, общество, валентина матвиенко, россия, дмитрий песков, животные