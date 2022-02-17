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При крушении вертолета ВВС Сирии в Латакии погибли два члена экипажа
При крушении вертолета ВВС Сирии в Латакии погибли два члена экипажа - РИА Новости, 17.02.2022
При крушении вертолета ВВС Сирии в Латакии погибли два члена экипажа
Жертвами крушения вертолета ВВС Сирии в провинции Латакия стали два члена экипажа, еще двое получили ранения, сообщается в заявлении сирийской армии,... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T15:13
2022-02-17T15:22
в мире
сирия
латакия (мухафаза)
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БЕЙРУТ, 17 фев - РИА Новости. Жертвами крушения вертолета ВВС Сирии в провинции Латакия стали два члена экипажа, еще двое получили ранения, сообщается в заявлении сирийской армии, опубликованном сирийским государственным агентством САНА.Ранее источник РИА Новости сказал, что на востоке провинции Латакия разбился военный вертолет, четверо сирийских военнослужащих получили ранения."Во время проведения учений, сегодня утром, у одного из вертолетов сирийской армии произошла техническая неисправность, что вынудило экипаж зайти на жесткую посадку в горной местности со сложным рельефом. В результате два члена экипажа погибли и двое получили ранения", - указывается в заявлении.
https://ria.ru/20220215/siriya-1773010575.html
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в мире, сирия, латакия (мухафаза)
15:13 17.02.2022 (обновлено: 15:22 17.02.2022)
 
При крушении вертолета ВВС Сирии в Латакии погибли два члена экипажа

При крушении вертолета ВВС Сирии в Латакии погибли два члена экипажа, еще двое ранены

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВертолет сирийских ВВС совершает облет авиабазы "Хама" в пригороде города Хама сирийской провинции Хама
Вертолет сирийских ВВС совершает облет авиабазы Хама в пригороде города Хама сирийской провинции Хама - РИА Новости, 1920, 17.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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БЕЙРУТ, 17 фев - РИА Новости. Жертвами крушения вертолета ВВС Сирии в провинции Латакия стали два члена экипажа, еще двое получили ранения, сообщается в заявлении сирийской армии, опубликованном сирийским государственным агентством САНА.
Ранее источник РИА Новости сказал, что на востоке провинции Латакия разбился военный вертолет, четверо сирийских военнослужащих получили ранения.
"Во время проведения учений, сегодня утром, у одного из вертолетов сирийской армии произошла техническая неисправность, что вынудило экипаж зайти на жесткую посадку в горной местности со сложным рельефом. В результате два члена экипажа погибли и двое получили ранения", - указывается в заявлении.
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