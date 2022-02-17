https://ria.ru/20220217/siriya-1773341044.html

При крушении вертолета ВВС Сирии в Латакии погибли два члена экипажа

При крушении вертолета ВВС Сирии в Латакии погибли два члена экипажа - РИА Новости, 17.02.2022

При крушении вертолета ВВС Сирии в Латакии погибли два члена экипажа

Жертвами крушения вертолета ВВС Сирии в провинции Латакия стали два члена экипажа, еще двое получили ранения, сообщается в заявлении сирийской армии,... РИА Новости, 17.02.2022

2022-02-17T15:13

2022-02-17T15:13

2022-02-17T15:22

в мире

сирия

латакия (мухафаза)

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БЕЙРУТ, 17 фев - РИА Новости. Жертвами крушения вертолета ВВС Сирии в провинции Латакия стали два члена экипажа, еще двое получили ранения, сообщается в заявлении сирийской армии, опубликованном сирийским государственным агентством САНА.Ранее источник РИА Новости сказал, что на востоке провинции Латакия разбился военный вертолет, четверо сирийских военнослужащих получили ранения."Во время проведения учений, сегодня утром, у одного из вертолетов сирийской армии произошла техническая неисправность, что вынудило экипаж зайти на жесткую посадку в горной местности со сложным рельефом. В результате два члена экипажа погибли и двое получили ранения", - указывается в заявлении.

https://ria.ru/20220215/siriya-1773010575.html

сирия

латакия (мухафаза)

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в мире, сирия, латакия (мухафаза)