https://ria.ru/20220217/siriya-1773341044.html
При крушении вертолета ВВС Сирии в Латакии погибли два члена экипажа
При крушении вертолета ВВС Сирии в Латакии погибли два члена экипажа - РИА Новости, 17.02.2022
При крушении вертолета ВВС Сирии в Латакии погибли два члена экипажа
Жертвами крушения вертолета ВВС Сирии в провинции Латакия стали два члена экипажа, еще двое получили ранения, сообщается в заявлении сирийской армии,... РИА Новости, 17.02.2022
2022-02-17T15:13
2022-02-17T15:13
2022-02-17T15:22
в мире
сирия
латакия (мухафаза)
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БЕЙРУТ, 17 фев - РИА Новости. Жертвами крушения вертолета ВВС Сирии в провинции Латакия стали два члена экипажа, еще двое получили ранения, сообщается в заявлении сирийской армии, опубликованном сирийским государственным агентством САНА.Ранее источник РИА Новости сказал, что на востоке провинции Латакия разбился военный вертолет, четверо сирийских военнослужащих получили ранения."Во время проведения учений, сегодня утром, у одного из вертолетов сирийской армии произошла техническая неисправность, что вынудило экипаж зайти на жесткую посадку в горной местности со сложным рельефом. В результате два члена экипажа погибли и двое получили ранения", - указывается в заявлении.
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в мире, сирия, латакия (мухафаза)
15:13 17.02.2022 (обновлено: 15:22 17.02.2022)
При крушении вертолета ВВС Сирии в Латакии погибли два члена экипажа
При крушении вертолета ВВС Сирии в Латакии погибли два члена экипажа, еще двое ранены